Chris Rock no sabía que Jada Pinkett sufría alopecia

El altercado que protagonizaron Will Smith y Chris Rock en la 94º edición de los Oscar sigue dando que hablar y parece que aún queda historia para rato. El presentador de la gala hizo un desafortunado comentario sobre la mujer del actor, Jada Pinkett, haciendo referencia a su cabeza rapada y la reacción de Smith dejó a todos atónitos: se levantó de su butaca y subió al escenario para darle una bofetada en pleno directo. Después, gritó: "¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu j*** boca!". Las imágenes se han hecho virales y durante estas últimas horas no se habla de otra cosa.

El episodio, que ya forma parte de la historia de los Oscar, ha generado todo tipo de reacciones y muchos compañeros de profesión han opinado al respecto. El que todavía no se ha pronunciado ha sido el propio Chris Rock, que por el momento ha decidido no presentar cargos contra el protagonista de El príncipe de Bel Air. Un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles ha dicho que no hay fecha límite para presentar una denuncia, así que en las próximas horas Chris podría cambiar de idea. "Para los delitos menores, la cooperación de la víctima es muy importante", han dicho fuentes de la policía, que se han mostrado abiertos a cooperar con la investigación.

Mientras todos esperan que Chris Rock hable, fuentes cercanas al comediante aseguran que no sabía que Jada Pinkett sufría alopecia. "No tiene ni una pizca de maldad", ha asegurado un amigo suyo que estuvo en los Oscar. Más allá de la reacción que tuvo Will Smith, lo que muchos le han criticado es que hiciera un chiste sobre un problema que la actriz lleva sufriendo desde hace años. "Jada, te quiero. Estoy deseando verte en La teniente O'Neil 2", dijo comparándola con el personaje que interpretó Demi Moore en el cine y que, como ella, llevaba la cabeza rapada.

La mujer de Will Smith ha hablado en muchas ocasiones sobre su alopecia, asegurando lo difícil que fue enfrentarse a la pérdida de su cabello. "Fue aterrador cuando todo empezó. Estaba un día en la ducha y me quedé con un puñado de pelo en la mano. Pensé: 'Dios mío, ¿me estoy quedando calva?'. Fue uno de esos momentos de mi vida en los que, literalmente, temblé de miedo. Por eso me corté el pelo y por eso sigo cortándolo", aseguró en 2018 durante un episodio de su programa Red Table Talk.

El pasado mes de diciembre, Jada explicó en un vídeo que publicó en sus redes sociales: "Ha llegado un punto en el que solo puedo reírme". "Todos sabéis que he estado luchando contra la alopecia (...) así que he pensado compartirlo para que no me hagáis más preguntas", confesó haciendo referencia a la línea que le había salido en la cabeza.

El mensaje de la organización de los Oscar

Horas después del altercado, la Academia de Hollywood ha emitido un comunicado para condenar la bofetada que le dio Will Smith a Chris Rock en directo, explicando que abrirá una "investigación formal" contra él. "La Academia condena las acciones del Sr. Smith en el show de anoche", puede leerse en el comunicado de la organización. "Hemos comenzado oficialmente una revisión formal del incidente y exploraremos más acciones y consecuencias de acuerdo con nuestros estatutos, normas de conducta y la ley de California".

