Rachel Zegler, estrella de 'West Side Story', no ha sido invitada a los Oscar

Rachel Zegler, la actriz de West Side Story, no ha sido invitada a los Oscar. Así lo ha dejado de manifiesto la intérprete a escasos días de que se celebre la ceremonia más prestigiosa del cine el próximo 27 de marzo. La actriz, de 20 años, que interpreta a María Vásquez en la nueva versión de este clásico estadounidense de 1961, ha señalado que no ha recibido ninguna invitación por parte de la Academia, pese a que su cinta, dirigida por Steven Spielberg, opta a siete galardones, entre ellos al de mejor película.

-Sebastián Yatra se puede llevar un Oscar y acaba de estrenar serie

VER GALERÍA

Todo surgió cuando uno de sus fans le preguntó qué vestido luciría en los Oscar, a lo que la intérprete respondió de forma clara y concisa: "No estoy invitada, así que pantalones de chándal y la franela de mi novio". Su comentario suscitó un gran revuelo entre sus seguidores y aunque la actriz aclaró que trató por todos los medios de obtener su entrada a la ceremonia, no lo logró. "Lo he intentado todo, pero no parece que vaya a ocurrir", escribió. "Apoyaré West Side Story desde mi sofá y estaré orgullosa del trabajo que hicimos tan incansablemente hace 3 años". "Espero que ocurra algún milagro de última hora y pueda celebrar nuestra película en persona, pero bueno, así es como sucede a veces, supongo", añadió Zegler. "Gracias por toda la conmoción y la indignación. Yo también estoy decepcionada. Pero está bien. Estoy muy orgullosa de nuestra película", sentenció.

-De la cremallera rota al beso de la discordia: las anécdotas de Penélope Cruz y Javier Bardem en los Oscar

-Conoce a Sasha, la hija de Steven Spielberg y Kate Capshaw que se ha comprometido

West Side Story compite por el preciado galardón a mejor película con El poder del perro, Nightmare Alley, Licorice Pizza, El método Williams, Belfast, Don't Look Up, CODA , Dune y Drive My Car. El remake del musical también opta a otros seis premios, entre ellos mejor director para Steven Spielberg, mejor sonido y mejor actriz de reparto para Ariana DeBose, mejor fotografía, mejor diseño de producción, y mejor diseño de vestuario. Su interpretación de María aunque ha sido muy elogiada, no ha conseguido nominación a mejor actriz, pero sí se llevó el Globo de Oro en el drama musical a principios de este año.

VER GALERÍA

-El lado más personal de Kenneth Branagh, un actor que ha hecho historia en los Oscar

Zegler ahora está inmersa en el papel de Blancanieves en el live-action que prepara Disney y que dirigirá Marc Webb (The Amazing Spider-Man). Una fuente anónima ha revelado a The Wrap que el posible motivo de su ausencia se debe a que Disney no quiere que en ningún caso se ponga en peligro el rodaje de su película en caso de que diera positivo en covid. Al parecer hubo un brote de de coronavirus en los premios Bafta, algo que ha afectado a estrellas como Kenneth Branagh. El actor asistió como invitado por su película Belfast y ahora no podrán acudir a la gala en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Es posible que debido a la pandemia la organización del evento no contemple la totalidad del elenco completo de un filme como medida de prevención.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.