María Adanéz nos cuenta cómo ser madre y actriz de éxito: 'Me llevo a mi hijo al teatro'

María Adánez continúa imparable después de más de cuatro décadas de carrera. Tras estrenar las películas Menudas piezas e Invasión, regresa a la televisión con la 15ª temporada de La que se avecina, que estrena hoy los tres primeros capítulos en Prime Video. La actriz madrileña se muestra ilusionadísima de regresar a la serie de Alberto y Laura Caballero 10 años después, una ficción que no solo ha marcado su vida profesional pero también personal, ya que en ella la hemos visto enamorarse, casarse y regresar a los platós habiendo sido madre. La recordada actriz de Pepa y Pepe y Farmacia de Guardia es madre de un niño, Claudio, que ya ha cumplido tres años, de su unión con el neurólogo Ignacio Hernández Medrano, y a quien ya se lleva a los ensayos de su próxima obra La gramática, que se exhibirá en el Matadero de Madrid del 29 de noviembre al 22 de diciembre.

© GTRES María Adánez lleva 43 años trabajando como actriz

-Se avecina una muy buena temporada y nunca mejor dicho

La verdad es que sí. Estrenamos la decimoquinta temporada de La que se avecina el lunes 18 en Amazon Prime. Yo me incorporo a la serie después de diez años y la serie está más en forma que nunca. Cuando leí los primeros guiones que me dieron Alberto y Laura dije: ‘Madre mía, no se os acaba el ingenio’. Y además, ahora la comunidad de vecinos está muy equilibrada entre unos actores y lo que aportamos los otros. Creo que va a ser una una temporada muy, muy potente.

-¿Feliz de haber vuelto a La que se avecina?

Sí, muchísimo, sin lugar a dudas.

-Siempre serás recordada por tu personaje de 'La pija' de Aquí no hay quien viva, pero ¿en qué papel te sientes más cómoda, como la abogada Rebeca o cómo Lucía, la pija?

Bueno, al final también depende mucho de las tramas, de las escenas, de cada guion. En definitiva, para mí Lucía de Aquí no hay quien viva siempre será un recuerdo y además, con el tiempo, cada vez más nostálgico. Me siento muy orgullosa y muy feliz de haber contribuido a una serie que forma parte ya de la historia de la televisión de este país y que además es inmortal porque generación tras generación, año tras año, se sigue viendo. Las nuevas generaciones la siguen incorporando, las historias siguen vigentes, las tramas... Creo que Alberto y Laura fueron muy visionarios y muy anticipados a la época y por eso la serie sigue infalible.

© JM Reyna María Adánez posa con el elenco de 'La que se avecina'

-¿Se podría decir que es una serie que ha marcado tu vida por lo mucho que ha durado y por lo presente que ha estado en tu vida?

Sí, sí, totalmente.

-Vuelves a reencontrarte con personajes como Loles León.

Sí, exacto, y con ella a voy a tener la mayoría de mi trama. Con Loles León, Petra Martínez y Félix Gómez, que ha sido un grandísimo descubrimiento y un gran compañero y actor. Con los tres, prácticamente tengo toda la trama en esta nueva temporada. Y es verdad que para los románticos de Aquí no hay quien viva, esas eternas disputas entre Paloma Cuesta y Lucía, pues nos vuelven a poner en danza en La que se avecina de otra manera, pero también dando mucha guerra.

-José Luis Gil sufrió un ictus en 2022 y no puedo regresar a la serie ¿Te ha dado pena no poder volver a trabajar con él?

Sí, la verdad es que sí, es una gran pena. Es un gran hombre y un buen actor.

-¿Habrá algún reconocimiento a su personaje en esta temporada?

Eso no te lo podría desvelar porque es un spoiler y no me dejan. Que sea el público el que vaya desvelando las tramas.

-En esta profesión una de las cosas más difíciles es mantenerse. ¿Cómo lo has logrado?

43 años llevo en este oficio. Pues lo he logrado con mucha fortaleza, trabajo, dedicación, resiliencia, paciencia y amor propio. Y creo que también es muy importante estar bien rodeada para cualquier cosa en la vida, pero en este oficio se necesita gente que te ponga los pies en la tierra y que te recuerde lo importante, lo sencillo, lo esencial y no perderse por el camino.

© Manuel Fiestas Moreno María Adánez como la abogada Rebeca en la 15ª temporada de 'La que se avecina'

-El público te ha visto crecer. ¿De dónde nace ese sueño de niña de querer ser actriz?

Pues realmente fue una casualidad. Un grandísimo amigo de la familia, Jorge Herrero, que era operador de televisión en ese momento, me dio la oportunidad. No sé por qué, porque yo siempre he sido una niña muy tímida. Luego he entendido que los actores somos grandes tímidos y fue éñ realmente quien me dio esa primera oportunidad de hacer la película Mar brava, dirigida por Angelino Fons, con un jovencísimo Jorge Sanz. Y ahí empezó todo.

-¿Qué es lo mejor y lo peor de comenzar siendo tan pequeña?

No sabría decirte ni qué es lo mejor ni lo peor. Creo que lo peor podría haber sido, que no es mi caso, perderme la vida y las etapas de la niñez y adolescencia porque considero que lo más importante es seguir viviendo la vida de una manera lo más normal posible. Y lo mejor, mi profesión que es maravillosa. Conoces gente increíble y he tenido la suerte de trabajar con grandes actores y directores en grandes proyectos, desde la primera sitcom de este país que fue Farmacia de guardia hasta grandes series como Pepa y Pepe. Aquí no hay quien viva, La que se avecina. Y al final todo eso siempre trae cosas buenas.

-¿Qué opinas de que hayan elegido por primera vez a dos mujeres para presentar los Goya, como son Maribel Verdú y Leonor Watling?

Los Goya los había presentado ya Cayetana, pero la peculiaridad esta vez es que son dos mujeres. Tanto a Maribel como Leonor las conozco, he trabajado con ellas y son dos grandísimas profesionales y van a aportar lo mejor que tienen cada una de ellas. Creo que van a hacer un tándem increíble y una gran gala, no me cabe la menor duda.

© laadanez María Adánez con su marido, Ignacio Hernández Medrano, y su hijo Claudio

-¿Cómo compaginas tu vida de actriz con la de ser madre?

Con ayuda, si no tienes ayuda no puedes trabajar. Al final mi oficio es como cualquier otro trabajo, si no tienes ayuda, pues no puedes trabajar o no puede trabajar tu marido, una de dos. No hay más misterio.

-¿Te llevas a tu hijo Claudio de tres años a los rodajes o de gira?

Me lo llevo al teatro. Ya ha visto ¡Ay, Carmela! y también la función que estoy haciendo ahora, La gramática

-¿Te consideras una madre asustadiza o protectora?

Protectora, como todas las madres. Nunca quieres que le pase nada.

-¿Crees que da tranquilidad tener un médico en casa?

Claro, sin lugar a dudas. Ayuda muchísimo.

-Este mes se cumple tu tercer aniversario de boda. ¿Cómo lo vas a celebrar?

De mi vida privada prefiero no hablar.

-¿Algún plan diferente para estas navidades?

A mí me gusta mucho la Navidad, pero imagínate con un hijo todo cobra mayor fuerza y ganas e ilusión. Lo único que voy a estar en el Matadero del 29 de noviembre al 22 de diciembre con la función de teatro La gramática, con lo cual me va a pillar trabajando. Pero bueno, feliz porque es una época maravillosa para ir al teatro.

-¿Tu hijo Claudio ya se ilusiona con la Navidad?

Sí, claro, totalmente, y con los Reyes, Papá Noel, los regalos... los niños se lo saben todo.