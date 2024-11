Adiós 'Hermanos', hola 'Renacer': la nueva serie turca que promete engancharte desde el primer capítulo

Hermanos está a punto de decir adiós a la audiencia, pero, para que sus seguidores no se queden huérfanos como les sucede a los Eren, llega ya a Antena 3 Renacer, una serie que, durante dos semanas, convivirá en emisión con el popular drama turco. Esta nueva ficción trae consigo un elemento común con su predecesora que enganchará al instante a los espectadores: la superación como motor de la trama.

© Atresmedia / Özcan Soysal

Basada en la exitosa serie surcoreana Doctor Cha, Renacer se ha convertido en la producción más vista en Turquía durante la pasada temporada y ha cosechado un gran éxito internacional, vendiéndose a más de 50 países. Ahora, llega con la intención de seguir sumando adeptos en nuestro país.

Ingredientes para ello no le faltan, ya que se trata de una emotiva historia sobre el resurgir femenino que aborda con valentía y esperanza temas como la maternidad, el amor, la amistad, la infidelidad y las dificultades para compaginar la vida laboral y familiar. Todo esto a través de Bahar, una mujer decidida a recuperar sus sueños tras recibir una segunda oportunidad de la vida.

© Show TV

Uno de los factores que ha llevado a esta serie a lo más alto es su trío protagonista. Renacer está encabezada por Demet Evgar, Buğra Gülsoy y Mehmet Yılmaz Ak, tres rostros muy conocidos para los amantes de las telenovelas turcas, a los que han podido ver en producciones como En llamas, Mi hija y Secretos de familia, en sus papeles de Cemre, Demir y Pars, respectivamente. El elenco se completa con Hatice Aslan (Quiéreme siempre), Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu y Nil Sude Albayrak, que ha participado en ficciones como Şahmaran, Gracias, ¿el siguiente? y Familia, entre otras.

© Atresmedia / Özcan Soysal

© Atresmedia / Özcan Soysal

En esta ocasión, Evgar, Gülsoy y Yilmaz Ak dan vida, respectivamente, a Bahar, una mujer fuerte, pero a la vez dulce, amorosa y empática, que abandonó sus estudios para centrarse en su familia. Sin embargo, tras enfrentarse a una grave enfermedad que la pone al borde de la muerte, su vida da un giro inesperado¡. Junto a ella encontramos a Evren, un médico honesto y dedicado a su profesión, quien la trató durante su enfermedad y que se convierte en su mentor; también está Timur, el marido desleal de la protagonista, un reconocido doctor que intenta por todos los medios que su esposa renuncie a sus aspiraciones y vuelva a ser ama de casa.

© ozcan soysal

Renacer o Bahar, como se le conoce en su idioma original, es una serie en la que, a través de sus personajes y sus relaciones, se abordan temas complejos como la infidelidad y la conciliación familiar, en un contexto en el que también tienen cabida el amor, la amistad, la esperanza y el optimismo, pero sin esquivar las dificultades y los dilemas que enfrentan sus protagonistas.

© Show TV

¿De qué trata 'Renacer'?

Este drama de médicos con toques de comedia es una historia de resurgir de las cenizas y de segundas oportunidades. Hace 20 años, Bahar, tras quedarse embarazada, tuvo que dejar su formación como médico para dedicarse a su familia: su marido Timur, un reputado doctor, su suegra Nevra (Hatice Aslan) y sus dos hijos, Aziz (Demirhan Demircioğlu), que ha seguido la carrera la medicina, y Umay (Nil Sude Albayrak), una joven apasionada por la pintura.

© Atresmedia / Erkan Sorkun

© Atresmedia / Özcan Soysal

Bahar es una mujer fuerte, pero también dulce, amorosa y empática. Durante todo este tiempo, ha sido una esposa y madre ejemplar. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando es diagnosticada con una grave enfermedad que la pone al borde de la muerte. En ese momento, descubre la traición de su marido, quien le ha ocultado su romance con Rengin (Ecem Özkaya), su antigua pareja. Pero lo más desgarrador llega cuando Timur, la única persona compatible con ella para donarle el hígado, se niega a salvarla.

© Atresmedia / Özcan Soysal

© Atresmedia / Özcan Soysal

A pesar de todo, Bahar no se rinde. Gracias a un donante anónimo, recibe una segunda oportunidad y decide tomar las riendas de su vida. Determinada a recuperar sus sueños, regresa a la medicina, enfrentándose con valentía a los obstáculos que le pone la vida y su entorno. En este proceso, Evren, el médico que la salva, se convierte en su mentor y gran apoyo. Él ve en ella algo especial, un talento y una fortaleza extraordinarios y pronto se enamora, no solo de su habilidad médica, sino también de su pureza y su capacidad para no rendirse.

© Atresmedia / Özcan Soysal

© Atresmedia / Erkan Sorkun

Bahar comienza su carrera en el hospital donde trabaja Timur, quien hará todo lo posible por impedir su progreso, temeroso de que su cómoda vida y su relación con Rengin se vean alteradas. Sin embargo, Bahar no está sola en esta nueva etapa: su hijo Aziz, también estudiante de medicina, será su pilar fundamental. Aunque el joven debe ocultar su parentesco con la protagonista y su relación con la jefa de los residentes. El chico y Evren estarán a su lado para ayudarla a superar las dificultades del día a día.