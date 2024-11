'Hermanos' se despide para siempre: estas son las tramas abiertas que se resolverán en su final

¡Comienza la cuenta atrás! En tan solo unos días, diremos adiós a Hermanos, la serie turca que ha conquistado a millones de personas en todo el mundo, y descubriremos si, al fin, después de tanta lucha y sufrimiento, los Eren logran tener un final feliz. Tras más de dos años y cuatro temporadas, la ficción va cerrando sus tramas poco a poco, preparándonos para su despedida. Pero aún hay preguntas sin respuesta y algunas historias siguen sin resolverse. Antes de que llegue ese esperado desenlace, repasamos lo que ha sucedido hasta ahora y los frentes abiertos que los seguidores de la serie esperan ver solucionados.

¿Qué pasará con Ömer?

Los chicos han terminado el colegio y, tras disfrutar de su ceremonia de graduación y la fiesta posterior, se enfrentan a uno de los momentos más importantes de sus vidas: la prueba de acceso a la universidad. Sin embargo, Ömer, como suele ser habitual, vuelve a encontrarse con obstáculos en el camino. En el trayecto hacia el examen, se cruza con el constructor que le había estafado un millón de liras turcas (alrededor de 215.000 euros) con la casa que planeaba compartir con Süsen y sus hermanas y se enfrenta a él.

Tras encararse con el estafador, Ömer acaba siendo golpeado por los secuaces de este, pero la policía interviene a tiempo. A pesar de sus esfuerzos por llegar a la prueba, se desploma justo en la puerta del centro donde debía presentarse, dejando su futuro en el aire. ¿Conseguirá hacer el examen que podría abrirle las puertas de uno de sus sueños: estudiar medicina y convertirse en un gran médico?

A lo largo de estas cuatro temporadas, Ömer se ha enfrentado a múltiples tragedias y pérdidas: a la muerte de sus hermanos Kadir y Asiye, a la de sus padres biológicos y adoptivos, y a la responsabilidad de cuidar de la pequeña Emel. Pero, más allá de los golpes duros de la vida, también ha ido forjando importantes lazos. Su vínculo con Yasmin, por ejemplo, se fortalecía cuando ella encontraba consuelo en él tras descubrir que su madre había matado a su padre, quien, para colmo, también era el progenitor del joven.

Por otro lado, su relación con Sarp ha sido una de las más complejas. Después de sobrevivir a situaciones extremas y enfrentarse juntos a delincuentes, los dos hermanos finalmente sellaron la paz, dejando atrás su rivalidad y dándose la mano en un gesto de reconciliación.

Los descubrimientos de Süsen por los que está a punto de perderlo todo

Después de conocer que su madre y Akif eran amantes, Süsen se refugiaba en su novio y le pedía que se casaran. Más tarde, se comprometían, pero, tras enterarse de que Süreyya había sido la responsable de la muerte de Suzan, la madre biológica de Ömer, no pudo seguir adelante con la relación. La joven no podía vivir con ese secreto y rompió con su pareja. Sin embargo, todo eso quedaba atrás tras la muerte de Süreyya, quien, en su último aliento, confesaba la verdad ante el joven Eren. Era entonces cuando el chico entendía los motivos de su novia para haber anulado el compromiso y retomaban su relación.

Ahora, los seguidores esperan con ansias el gran día, soñando con ver a la pareja vestida de blanco, convertida en marido y mujer. ¿Se darán finalmente el "sí, quiero" Ömer y Süsen? Cada vez estamos más cerca de descubrirlo.

La revolución en la vida de los Eren

Tras la muerte de Şengül, Orhan recibe una visita inesperada: Ayten, su primer amor, aparece en su vida junto con una gran sorpresa. La mujer llega acompañada de Cansu, la hija que tuvo con él mientras fueron novios, un secreto que el hombre desconocía hasta ese momento. Ambas se instalan en la casa familiar, poniéndolo todo patas arriba. La relación de Cansu con sus hermanos no empieza nada bien, y el ambiente se vuelve tenso, aunque su madre hace todo lo posible por agradar y ganarse el cariño de todos.

Poco a poco, la relación entre Cansu y Oğulcan mejora, pero la situación empeora con Aybike. El accidente que casi acaba con la vida de la hija de Orhan y Ayten y la inminente marcha de Estambul de la chica y su madre se convierte en el punto de inflexión que las hermanas necesitaban para reconciliarse. A partir de ahí, comienzan a verse no solo como rivales por el amor de su padre, sino como una verdadera familia. ¿Lograrán mantener esa unidad a pesar de todo lo vivido?

¿Qué ocurre con los triángulos amorosos?

Nada más llegar, Cansu capta rápidamente la atención de Sarp, pero quien realmente llama la suya es Ayaz. Entre los tres se forma un triángulo amoroso que no tarda en desatar discusiones y malentendidos. Con el tiempo, la chica descubre que el joven Sonmez la había estado utilizando solo para molestar a su primo, y empieza a ver a Sarp con otros ojos. Él, por su parte, ha cambiado su actitud desde que Cansu llegó a sus vidas. Y, aunque aún no son oficialmente pareja, los dos empiezan a conocerse mejor y ya no esconden lo que sienten el uno por el otro.

Por otro lado, Orhan, quien le había dicho a Ayten que no podía ofrecerle más que una amistad, ya que no está listo para el amor tras la muerte de su esposa, comienza a ver las cosas de otro modo. Tras verla con Emin, un amigo de la infancia que ahora es jefe de la mujer, el tío Eren se da cuenta de que ha comenzado a sentir algo por ella. Pero esto no acaba ahí, porque Şevval también empieza a mostrar interés por Orhan y, además, cuenta con la ayuda de Fatma, la madre de su amado, lo que despierta los celos de Ayten.

Finalmente, Orhan, tras evitar que Ayten abandone Estambul, toma una decisión: le confiesa que también está enamorado de ella, que, al escucharlo, se emociona mucho. Ambos vuelven juntos a casa y la relación de los tres hermanos es cada vez mejor. Están formando una familia muy unida. Aunque aún no han comenzado una relación, lo cierto es que cada vez están más cerca. ¿Le darán una segunda oportunidad a su amor?

¿Qué le depara el futuro a Şevval?

Ahmet, el padre biológico de Ömer, y Suzan, su madre, se reencontraban y retomaban su relación. Sin embargo, el mismo día en el que iban a casarse, él perdía la vida en un trágico accidente provocado por su exmujer. Sin duda, Şevval se ha consolidado como la malvada de la serie. Actualmente, está en prisión cumpliendo siete años de condena por un crimen que no cometió, pero que asumió para proteger a Yasmin, quien en defensa propia mató a Gökhan, el padre de Elif y Berk. De este modo, Şevval intenta salvar a su hija y redimirse por el crimen que ella misma cometió al quitarle la vida al padre de sus hijos.

Ahora, las preguntas que surgen son: ¿se hará finalmente justicia? ¿Descubrirá Sarp que fue su propia madre quien acabó con la vida de su padre? ¿Llegará a conocer Ömer la verdad sobre el fallecimiento de su progenitor? Y, sobre todo, ¿pagará Şevval por el crimen que realmente cometió o solo cumplirá condena por el sacrificio que hizo para proteger a su hija?

¿Pagará Akif por sus crímenes?

A lo largo de las cuatro temporadas, Ayla, Nebahat y Akif han cometido varios crímenes, pero siguen libres. Sin embargo, uno de los casos más llamativos es el del empresario, quien comenzó siendo el gran villano de la serie. De hecho, la trama arrancaba con él siendo el responsable de la muerte de los padres de los Eren, uno de los grandes misterios de la ficción, dejándolos huérfanos y en una situación crítica, hasta el punto de tener que vivir en un gallinero.

Pero, a medida que avanzaba la historia, el personaje de Akif ha experimentado una de las mayores transformaciones, ganándose finalmente el cariño del público. Lejos de seguir siendo malo, ha intentado redimirse, ya sea por interés personal o por los remordimiento de su pasado, ayudando a Ömer siempre que lo necesitaba para salir de los múltiples problemas en los que se iba metiendo, convirtiéndose en su "ángel de la guarda" en muchas ocasiones.

Desde que sabe que va a ser padre de nuevo, Akif ha cambiado completamente su actitud y está en todo momento pendiente de Nebahat, que tiene un embarazo de riesgo, y de su futura hija. La relación entre ambos ha pasado por casi todos los estados. Al comenzar la serie estaban casados, pero el empresario mantenía una historia paralela con Suzan, lo que terminó con su divorcio.

Posteriormente, el actual gerente del Ataman se casó con la madre de Ömer, pero ese matrimonio también fracasó y, tras separarse, volvió con Nebahat. Más tarde, cuando Süreyya se cruzó en su camino, se alejó de la madre de sus hijos para estar con ella, pero, al enterarse de que su ex estaba esperando un hijo suyo, decidió dejarlo todo para regresar a su lado.

A pesar de estos continuos vaivenes sentimentales, Akif parece decidido a demostrar que puede ser una buena persona. A lo largo de la serie, ha intentado enmendar sus errores, pero la gran cuestión sigue siendo: ¿Saldrá a la luz que mató al padre de los Eren y pagará por el resto de crímenes que ha cometido en el pasado o su esfuerzo por redimirse será suficiente para saldar su deuda con el destino? ¡Muy pronto podremos verlo y salir de dudas!