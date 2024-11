Cocina con amor en 'Como agua para chocolate', el drama romántico de la temporada

Imprescindibles

'Como agua para chocolate': amor y gastronomía, el binomio más romántico del otoño

La novela Como agua para chocolate, de Laura Esquivel, se convirtió, en 1989, en un libro superventas, en México y a nivel internacional. Tanto fue el éxito, que solo tres años después se convirtió en una película que incluso superó ese éxito, llegando a los Bafta, los Globos de Oro y los Goya; y también se ha adaptado al teatro e incluso al ballet. La historia que hay detrás no puede ser más sugerente: Tita y Pedro se conocen desde niños y se profesan un amor puro y verdadero, pero la madre de Tita tiene el futuro de la niña muy bien pensado.

Como manda la tradición, tendrá que quedarse para siempre a su lado, ayudándola y cuidándola hasta el día que muera. Tita, con un talento innato para la cocina, lo aprovechará para mandar a su amado, con el que nunca podrá casarse, mensajes de amor. No es de extrañar que esta mezcla explosiva de recetas, milagros, tradiciones ancestrales, amor eterno y realismo mágico encandilara a lectores y espectadores en los años 90, y ahora pretende llegar a las nuevas generaciones con esta adaptación a serie, producida por Salma Hayek, que, si bien no está a la altura de la película de Alfonso Arau, hará las delicias de las madres, que reconecten con esta historia de amor, y de las hijas que descubran que, a través de la cocina, se puede llegar al corazón de las personas a las que se ama.

Nos encanta porque... Habla de nuestro tema favorito, el amor.

Te gustará si te gustan... Las series como Cocina con química y la película original.

Dónde verla: Max

Estrenos de la semana

Celeste

Comedia

Celeste, una gran estrella de la música latina, se encuentra con su némesis, una inspectora de Hacienda a punto de jubilarse que tiene, como última misión, que demostrar que la cantante, afincada en España, tiene que tributar en este país. ¿Te suena? Pues no es una historia real con los nombres cambiados, sino la última comedia escrita por Diego San José (guionista de Venga Juan y Ocho apellidos vascos) y protagonizada por Carmen Machi.

La veremos porque... Va a ser, sin ninguna duda, la serie de comedia del año.

Dónde verla (14/11): MovistarPlus+

Dune: la profecía

Ciencia-ficción

Ambientada diez mil años antes de la ascensión de Paul Atreides en las recientes películas de Dune, esta nueva serie sigue a las dos hermanas Harkonnen, que tienen que luchar contra las fuerzas que amenazan el futuro de la humanidad.

La veremos porque... Explica el origen del universo de Dune.

Dónde verla (18/11): Max

Mamen Mayo

Comedia

Protagonizada por Silvia Abril, combina la comedia con el 'drama' familiar y sigue a la mediadora de herencias Mamen Mayo, una abogada extremadamente inteligente, en el mejor momento de su carrera, y su equipo, en su intento de resolver los conflictos de intereses en disputas por herencias.

La veremos porque... Tiene un argumento muy original.

Dónde verla (18/11): SkyShowtime

La favorita de... Isabel Jiménez

'Es muy entretenida, Clara Lago está fenomenal y hay que apoyar a la ficción española'

"Os voy a recomendar una de las últimas series que he visto, 'Clanes'", nos dice Isabel Jiménez. "Es muy entretenida, Clara Lago está fenomenal y también enseña un poco las intrigas de la parte del narcotráfico en Galicia. Está muy bien y hay que apoyar la ficción española", prosigue la periodista, que también se declara fan de Entrevías y de su protagonista, José Coronado, "siempre". Si le hablamos a nivel internacional, destaca The Bear porque "está muy bien hecha y la interpretación del reparto es maravillosa. Y encima yo soy muy foodie, así que me encanta ese momento de meterte en la cocina". Y reconoce haberse "enganchado a Emily in Paris. Es muy fácil de ver, cortita, y no tengo mucho tiempo. No voy a decir que es Sexo en Nueva York, pero tiene el entorno de París e ingredientes potentes, más allá de que no la puedas calificar como una de las series de nuestra historia".

Clanes

Thriller

Clara Lago y Tamar Novas protagonizan esta serie, ambientada en Galicia, sobre una joven abogada que llega a una pequeña localidad gallega para montar un despacho. Su llegada enseguida se convierte en la comidilla de todos, pero en realidad su propósito es rendir cuentas con el pasado y buscar justicia, para lo que se tendrá que enfrentarse al clan familiar que maneja el negocio de la droga en la zona.

Dónde verla: Netflix

