Sara Carbonero e Isabel Jiménez, la historia de una amistad inquebrantable que culmina con otro brindis

Hay abrazos que dicen mucho en una relación, e incluso que curan el alma, como este que le ha dado Isabel Jiménez a Sara Carbonero. La presentadora de Informativos Telecinco acaba de ser galardonada con el premio Ondas por su excelente labor informativa y en un momento de tanta felicidad no han faltado las palabras de su gran amiga, con la que celebra cada uno de sus triunfos y se apoyan mutuamente también en los momentos más duros. Días después de que Isabel se emocionase escuchando a Sara hablar por primera vez en público de su enfermedad, el cáncer, la periodista almeriense recibe no solo un premio como mejor presentadora de la televisión, sino también la felicitación de su hermana de vida.

© saracarbonero Sara Carbonero felicita a su amiga Isabel Jiménez por el premio Ondas

Sara Carbonero sabe lo que Isabel Jiménez ama esta profesión desde que cruzaron sus caminos en 2011 en un plató de Mediaset. Por ello y más ahora le dedica este emocionante mensaje que resume cómo han vivido juntas otro maravilloso hito en la carrera de la almeriense. "El trabajo y el esfuerzo durante todos estos años han tenido su recompensa. No conozco a nadie que ame tanto su profesión y que se haya sacrificado más en todos los sentidos por dar siempre lo mejor", comienza una de las personas que mejor la conoce. "Si a esto le sumas su talento innato y unas tablas brutales para desenvolverse en cualquier formato de su medio natural, la tele, considero más que merecido este premio Ondas, amiga", señala con mucho orgullo. "Sé lo que significa para ti y además te he visto hoy al recibir la noticia casi sin dar crédito, con la ilusión de una niña. Disfrútalo mucho desde ya. Al final, a la gente buena le pasan cosas buenas", apunta emocionada y subraya que aunque sabe que no es objetiva, "si Isabel Jiménez es la mejor se dice y punto". Y se despide no sin antes destacar que esta profesión le ha dado "una hermana de vida", de la que está "muy orgullosa, hoy, ayer y siempre".

© isabeljimenezt5 Sara Carbonero visitó a Isabel Jiménez y David Cantero en Informativos Telecinco, el mismo plató en el que ella estuvo trabajando desde 2009 hasta 2015

Isabel Jiménez ha respondido inmediatamente su mensaje. "¡Tenía que ser a tu lado! Así somos... amor de hermanas. Y este bendito medio que nos juntó. Gracias por enseñarme también muchas cosas", confiesa ilusionada. La presentadora reconoce estar "abrumada y eternamente agradecida" por este reconocimiento. "Amo esta profesión desde que era una niña y sé lo que significa un Ondas (son palabras mayores)", ha contado a sus seguidores. "Por eso, sólo puedo dar las gracias... a los que han pensado en que, quizás, me lo merecía... a los que en estos 20 años han confiado en mi trabajo y me han dado una oportunidad... y al periodismo bien hecho y en equipo de una redacción que me acogió con 21 años", destaca la presentadora que ahora tiene 42 años.

© @isabeljimenezt5 Isabel Jiménez como reportera en Telecinco

Isabel Jiménez nació en Almería en 1982. Desde bien pequeña sabía que quería ser periodista y con 18 años se trasladó a Madrid en busca de un sueño. Se matriculó en la Faculta de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense y ahí comenzó todo. En 2005 comenzó como becaria en Telecinco. Gracias a su gran dominio del italiano fue enviada como corresponsal a Roma, donde cubrió la muerte del papa Juan Pablo II. A continuación comenzó una nueva etapa en Antena 3. Primero realizó reportajes para el programa A fondo y después presentó las noticias, llegando a cubrir sucesos tan destacados como el tsunami de Japón o el terremoto de Lorca. En julio de 2011 regresó a Telecinco con la difícil tarea de tomar el testigo de Marta Fernández al frente de los informativos del mediodía, donde conoció a Sara Carbonero, que entonces era la presentadora de deportes. Durante trece años ha hecho una labor intachable y ha sabido ganarse a la audiencia. Por ello, este Ondas es más que merecido. Isabel Jiménez recibirá el premio el 14 de noviembre en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona y si nada se lo impide allí estará su comadre, Sara Carbonero.