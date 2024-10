Isabel Jiménez rompe a llorar en Informativos Telecinco al escuchar hablar a Sara Carbonero sobre el cáncer

Sara Carbonero e Isabel Jiménez siempre se han llamado comadres por la gran amistad que les une y anoche fue inevitable que afloraran los sentimientos de la presentadora al despedir los Informativos Telecinco con el testimonio de su amiga Sara Carbonero sobre el cáncer. La periodista y ex de Iker Casillas, que fue diagnosticada con cáncer en mayo de 2019, pronunció un emocionado discurso en una gala benéfica para recaudar fondos contra la enfermedad ELLExHope. "Cáncer, una palabra de la que he huido durante años. No me gusta hacer referencia porque creía que, si no la nombraba, no sería una realidad", comenzaba visiblemente emocionada. "Me ha costado tiempo aceptar que esto es una carrera de fondo, que yo voy a ser siempre una paciente oncológica y que conviviré con la incertidumbre, he aprendido a abrazarla", prosiguió su emotivo discurso. Y quiso dar ánimos a todas las personas que están por ese proceso: "Estoy aquí para mandar un mensaje de aliento para todas las personas que estén conviviendo, porque no me gusta nada los términos bélicos (batallar y así), con esta cruel enfermedad”.

Isabel Jiménez no pudo evitar ponerse a llorar en directo al escuchar las palabras de su amiga Sara Carbonero porque es consciente de lo mucho que ha sufrido con su enfermedad. Después de emitir el mensaje de Sara dieron paso a la publicidad, y a su regreso Ángeles Blanco despidió la emisión mientras los telespectadores contemplaban cómo Isabel Jiménez estaba completamente rota y no podía parar de llorar. Solo ella sabe lo que ha realmente ha pasado Sara Carbonero durante todos estos años. Si alguien estuvo a su lado en el hospital cuando la operaron, en sus ciclos de tratamiento y en sus revisiones ha sido su amiga Isabel Jiménez.

La periodista almeriense sabía el importante paso que iba a dar Sara al hablar por primera vez en público de su enfermedad y así lo ha reconocido en su visita al mercado solidario Rosa Market, organizado por Solán de Cabras con la colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer. "Son días de mucha emoción", admitió Jiménez en unas declaraciones concedidas a la agencia Europa Press. "He llorado todo lo que tenía que llorar, han sido días intensos porque yo sé lo que significaba para ella dar ese paso. Porque sé lo que le ha costado, lo que hay detrás... yo leo mucho más allá", admitió la que fue compañera de Sara durante muchos años en Informativos Telecinco y quien verdaderamente sabe lo que ha pasado. "Ha sido una revelación de lo que a lo mejor la gente no imaginaba, muchas veces piensa 'ha tenido un diagnóstico y ya está', pero ayer ella dio muchas claves de lo que es convivir con esta enfermedad", sentenció, no sin antes calificar el mensaje de "muy emocionante".

Isabel Jiménez siempre ha estado ahí cuando Sara Carbonero la ha necesitado, tanto en los buenos como en los malos momentos. Corrió a su lado con su enfermedad, pero también lo hizo cuando su amiga más la necesitaba después de que Iker Casillas sufriera un infarto de miocardio y ella viajara con su bebé recién nacido hasta Oporto para apoyarla. Tanto Isabel como Sara han demostrado en muchos momentos la gran amistad que les une. Casi quince años han pasado desde que sus caminos se cruzaran en un plató de televisión y más que amigas se consideran hermanas, además de socias en Slow love, el proyecto de lifestyle que crearon juntas. En su amistad no ha influido que dejaran de trabajar codo con codo en Informativos Telecinco, ni siquiera que cada una viviera en un país diferente- Sara vivió en Oporto tras el fichaje de Iker Casillas e Isabel en Madrid-, porque su relación va mucho más allá.

Esta vez ha sido Isabel Jiménez la que se emociona al escuchar a su intima amiga, pero en otras ocasiones ha sido la exmujer de Iker quien ha emocionado a Isabel por su apoyo y su afecto. Durante el tiempo que duró el embarazo de Isabel, mientras Sara convivía con su enfermedad, se mostró tan emocionada como la futura mamá por la llegada del pequeño Hugo, el primer hijo de la presentadora. Carbonero le dedicó un precioso mensaje que demostraba lo mucho que significa Isabel en su vida. "Bienvenido, pequeño. Todavía no lo sabes pero eres el niño con más suerte del mundo", escribió la periodista de Corral de Almaguer (Toledo).