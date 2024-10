Las lágrimas de Sara Carbonero al hablar de su cáncer por primera vez en público

“Cáncer, una palabra de la que he huido durante años”, ha comenzado diciendo Sara Carbonero para continuar matizando: “No me gusta hacer referencia porque creía que, si no la nombraba, no sería una realidad", ha confesado la presentadora nacida en Toledo hace 40 años durante el emotivo discurso que ha ofrecido en la gala benéfica ELLExHope, para recaudar fondos contra la enfermedad. Fue en mayo del año 2019 cuando la periodista recibió el duro diagnóstico y ha sido ahora, cinco años después, cuando ha decidido dar el paso de hablar sobre ello por primera vez y de forma pública: "Estoy aquí para mandar un mensaje de aliento para todas las personas que estén conviviendo, porque no me gusta nada los términos bélicos, batallar y así, con esta cruel enfermedad”, ha matizado la comunicadora. Tras reivindicar la normalización del cáncer y mostrar su apoyo a todas aquellas personas que estén pasando por lo mismo que ella, Sara ha querido recordar a las personas que no se han separado de su lado y que son los grandes pilares de su vida: “Quiero destacar a mi familia, a mi madre y a mi hermana, que quizá han sido las personas que más han sufrido conmigo”, así como a sus hijos, Martín y Lucas, fruto de su relación con iker Casillas: “Son mi razón de ser, mi motor y mis ganas”. No te pierdas el vídeo para escuchar el sentido discurso de Sara Carbonero.