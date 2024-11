Manu Vulcán, desolado tras la salida de Laura de la casa de 'Gran Hermano': 'Tengo un dolor interno que no aguanto'

Laura ha sido la última expulsada de Gran Hermano, y su salida de la casa ha marcado un antes y un después en sus compañeros. Manu, con quien mantenía una relación, se ha mostrado muy arrepentido al recordar a la hija de María José Galera y la última conversación que mantuvieron.

© Mediaset

El domingo, durante el debate conducido por Ion Aramendi, la organización le mostró a Laura unos vídeos donde Manu hablaba negativamente de ella y de su relación. Ante las declaraciones, Laura se derrumbó en el plató: "Siento vergüenza. He estado tres días en mi casa y no he visto ningún vídeo, y ver tantas cosas ahora mismo... Ahora entiendo los comentarios de la gente. Me duele el verme a mí con tantas vendas en los ojos. De yo dar y dar y dar y él por detrás venga a quitar y quitar y quitar".

Esa misma noche, Laura y Manu se despidieron con una conversación agridulce. La joven se mostró distante con el DJ, lo que desconcertó al concursante. "Tenemos que tener una conversación muy importante. Aún así quiero verte disfrutar. Quita esa cara de tristeza, sonríe. Vive tu concurso ahora que ya no estoy. Una vez que estemos fuera sabes que me vas a tener para lo bueno y para lo malo. Ya hablaremos. Sonríe, vive tu concurso y mira por ti", fueron las últimas palabras de la auxiliar de enfermería hacia su pareja.

© @ghoficial

Manu ha mostrado su remordimiento días después de la salida de Laura: "No entiendo en qué momento se me ha ido de las manos y no he sabido llevar la relación. No entiendo cómo teniendo una persona al lado que me quería tanto me hayan podido los pensamientos intrusivos. Tengo un dolor interno que no aguanto, te lo prometo. Pienso que nunca me va a ver como me veía antes".

© @lauravgalera

Afligido, ha aprovechado para lanzarle un mensaje a la hija de María José Galera con la esperanza de reconciliarse con ella: "Te pido, por favor, con la mano en la corazón, que seas capaz de esperarme y esperar esa conversación. Te quiero. Tú me lo has dado todo y yo no he sido capaz de hacerlo", ha comentado completamente devastado. Por su parte, Laura aún no se ha pronunciado sobre ese posible entendimiento entre ambos.

Una novedosa dinámica

Ion Aramendi, durante el último debate, anunció una nueva dinámica que se aplicará a partir en la gala del jueves, y que afectará directamente a las nominaciones: "Os va a encantar, os va a volver locos. Es algo que jamás ha ocurrido en la historia de Gran Hermano y que nos coloca un poco más en la recta final del programa", comenzaba. La próxima gala será La gala de los poderes, y según ha explicado Jorge Javier Vázquez, cambiará el rumbo del programa.

© Mediaset

"Uno de los concursantes obtendrá el poder del veto eterno. Vetará a un compañero que no nominará nunca más, jamás", ha explicado el presentador, subrayando que los concursantes deben prestar especial atención a las estrategias que hagan y que el poder absoluto reside en ellos. Además, Jorge Javier adelantó que durante la gala de este jueves todas las expulsadas subirán a la casa de Guadalix de la Sierra durante el duodécimo programa de esta edición.