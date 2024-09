Revolución en 'Gran Hermano': unificación sorpresa y una sorprendente ruptura

Revolución en la casa de Gran Hermano con la decisión sin precedentes que ha tomado el concurso. Durante las tres últimas semanas, los concursantes expulsados han continuado el juego viviendo en la casa secreta, un rincón que los compañeros de la casa oficial ni siquiera conocían. Hasta ahora. El programa ha reunido a los 19 en la casa oficial, para sorpresa de los que en su día despidieron con disgusto a sus compañeros. A partir de ahora comienza una nueva fase en la que los contadores están a cero, es decir, será el público quien decida los 17 nombres que, ahora sí, empiezan el camino hacia la final.

© Telecinco

“Los 19 estáis concursando desde el primer día. La audiencia ha tenido tiempo para conocer cómo os comportáis en diferentes situaciones, viendo la convivencia en su más amplio sentido. Nunca la audiencia había tenido tanto tiempo para tomar una importante decisión. Ella podrá votar entre los 19 y decidir qué Gran Hermano quieren ver y con qué protagonistas" les dijo Jorge Javier Vázquez. No hubo por tanto nominados, algo que dejó a todos con la boca abierta después de un momento de alegría por el reencuentro.

© Telecinco

Enfado, asombro y preocupación es lo que han manifestado los concursantes que se enfrentan ahora a una nueva fase del programa en la que quedarse o no, ya no depende de sus rivalidades. Y las hay. Muy criticada ha sido la actitud de Elsa, que fue quien descubrió que Silvia mentía lo que provocó su expulsión disciplinaria la semana pasada. Aunque Elsa nunca ha reconocido que fue ella quien descubrió que Lucía y Silvia eran hermanas, el secreto que tenían que mantener para no ser eliminadas, la audiencia, claro, sí lo sabía.

Por eso cuando Elsa y Silvia se encontraron y la primera se asombró de que siguiera en el programa, metió la pata al referirse a ella como la hermana de Lucía. Algo que extrañó a Silvia, que le preguntó directamente si ella sabía lo que había pasado. A Elsa le costó reconocerlo, aunque lo hizo, y los espectadores se han manifestado disgustados porque no dio un paso al frente antes. Silvia le contaba luego a su hermana Lucía que había sido Elsa quien las había traicionado, dejando a la segunda muy asombrada. Más valiente fue Edi, que tras protagonizar el primer beso con Violeta en el jacuzzi, ha decidido poner fin a su tonteo después de una conversación con Elsa.

© Telecinco

Edi y Violeta rompen

Ninguno de los dos estaba ya seguro de intentar algo pues Violeta no entendía el acercamiento de Edi con Elsa y él tenía dudas acerca de si fuera de la casa había pasado algo entre Violeta y Jorge. Cada vez más distanciados, Edi ha puesto finalmente las cartas sobre la mesa. “Quiero parar ahora, a lo mejor me arrepiento, pero prefiero parar ahora. Es que realmente no creo que esto vaya a funcionar. Te dije desde el principio lo que había, no te mereces que alguien te maree la perdiz. No puedo tener tantas dudas desde el principio”.

Edi y Violeta de Gran Hermano

Ella le ha respondido que no quería quedarse con la duda y que quería intentarlo. “Me llamaste la atención y no me quería privar de conocerte. Y si dura dos meses a lo mejor aprendo algo de esa experiencia. También creo que has hablado demasiado con la gente de lo nuestro. Has escuchado demasiadas cosas de mí” apuntó diciendo que serán “amigos y fuera”. “Es imposible que sepas si va a funcionar porque no me conoces, pero has estado con una espina de mí desde el principio” concluyó.