Vanessa y Daniela, una doble expulsión con sorpresa en 'Gran Hermano 2024'

Una expulsión y una segunda oportunidad. La casa de Gran Hermano vivió su primera noche de expulsión entre nervios y emociones. Daniela, Vanessa, Laura y Maite tenían su destino en manos de la audiencia y al escuchar su veredicto se llevaron un gran disgusto. Daniela y Vanessa no pudieron evitar el llanto al saber que eran las dos elegidas para abandonar el reality, un disgusto que no les duró mucho tras enterarse de que continúan en el programa en la casa secreta.

© Mediaset

“No estás expulsada a partir de ahora vivirás en esta nueva casa, la casa secreta, con ellos, tus nuevos compañeros que también son concursantes” dijo Jorge Javier a Daniela. Igual de sorprendida se quedó Vanessa cuando entró en la nueva casa y se reencontró con su marido Javier, al que besó y abrazó entre lágrimas. Las dos celebraron juntas que siguen siendo parte del programa, aunque sus compañeros de la casa oficial no saben nada de este rincón secreto.

Noche de reencuentros

Vanessa fue sincera al reencontrarse con su marido Javier, que confesaba que la había echado mucho de menos. Ella explicó que tenía en él a su mejor amigo. “Pero no es cariñoso por lo que lo he pasado muy bien en la casa, descubriéndome a mí misma. Me apetecía conocerme y ponerme prueba a mí” apuntó. En la otra casa Violeta y Luis tienen que seguir disimulando su conexión con Nerea. Por el momento ambas han logrado limar asperezas y dejar atrás su pasado (Violeta tuvo una historia con Luis después de que Nerea le dijera que le gustaba) y la pareja ha conseguido encontrar rincones en los que besarse sin que nadie les viera.

© Telecinco

Después de la expulsión llegaron unas nuevas nominaciones, pero con una mecánica distinta. Los concursantes tenían que emparejarse según su afinidad con sus compañeros, un proceso en el que Adrián se quedó descolgado. Él nominó solo mientras que sus compañeros tuvieron que ponerse de acuerdo entre ellos. Sin embargo se quedaron sin saber quiénes han salido en la lista pues Adrián tenía que completar una misión y no lo logró. La lista queda de la siguiente manera: Oscar, Diego (Luis), Juan, Ruvens y Nerea.

Los días en la casa de Gran Hermano pasan y ya empiezan a verse las primeras afinidades y sintonías entre los participantes. Maica confesaba que le empezaba a atraer Adrián, con quien tiene un feeling especial aunque en un primer momento no se había fijado. “Adrián me está atrayendo un poco por su forma de ser" le confesaba a Oscar. También han surgido los primeros conflictos como el que hay entre Vanessa y Laura, hija de María José Galera, que no se llevan bien. Muestra de ello fue que la primera aplaudió cuando Laura fue nominada.