Así son los nuevos concursantes de 'Gran Hermano 2024'

Se abren de nuevo las puertas de la casa de Gran Hermano, uno de los realities más conocidos de la televisión presentado por Jorge Javier Vázquez. Tras varios años de ausencia regresa el que ha sido en alguna de sus ediciones uno de los espacios más controvertidos de la pequeña pantalla y que nos ha dejado icónicos concursantes y frases para el recuerdo. La edición ofrece a los concursantes una casa renovada y con el doble de tamaño que las anteriores, un espacio en el que además hay una sala secreta, una casa más pequeña en la convivirán algunos participantes.

© Telecinco

En esta edición, como siempre, ha habido sorpresas entre los seleccionados. La más llamativa sin duda es la entrada de Laura, la hija de María José Galera, una de las participantes más recordadas de la primera edición. “Vamos a cumplir un sueño. Por primera vez habrá un relevo. María José, ¡entra tu hija!", decía Jorge Javier Vázquez mientras madre e hija se emocionaban en plató. Dándole un fuerte abrazo, María José le decía: “¡Se tú!”. Un consejo que la joven de 20 años pretende seguir al pie de la letra. Te presentamos a los 19 concursantes.

Laura, hija de María José Galera

Es de Sevilla y trabaja como camarera, aunque tiene formación como auxiliar de enfermería. Su intención es opositar para policía nacional en el futuro. "Todo lo que gane sería para planificar mi futuro. También me haría mucha ilusión que mi madre y mi familia me vieran seguir subiendo como hizo ella". Es la hija de María José Galera, la primera expulsada de GH1 y que protagonizó una historia de amor en su edición con Jorge Berrocal.

© Telecinco

Maica

Tiene 25 años y es de Cargagena, Murcia. Trabaja como modelo y visitadora médica. Fue coronada como Miss Tourism Spain en 2022 y ha ejercido como representante del turismo de España en Sri Lanka.

© Telecinco

Eduardo

Eduardo, de 34 años, es de Finisterre. Es graduado en Educación Primaria y trabaja como autónomo en una empresa familiar de vivienda vacacional turística. Acaba de romper con su pareja, con quien tiene un hijo y con quien mantuvo una relación durante 11 años.

© Telecinco

Daniela

Tiene 31 años y, aunque está afincada en Barcelona, es de Colombia. En Londres, donde estudió contabilidad, se enamoró de un empresario británico aunque rompieron un tiempo después. Le gusta el lujo y los brillos, como ha dicho.

© Telecinco

Maite

Tiene 35 años y trabaja como fileteadora de anchoas. Vive en Ampuero, un pueblo de Cantabria. Se considera leal y cariñosa y se siente orgullosa de haber criado a su sobrina.

© Telecinco

Adrián

Tiene 26 años y se dedica al boxeo profesional. Su padre es de origen senegalés y su madre es española. Está soltero aunque se considera bastante familiar. Se define como ambicioso, amable, respetuoso, luchador, cariñoso y una persona muy cercana.

© Telecinco

Jorge

Jorge, de 32 años, es de La Coruña. Ha formado parte de la unidad de élite del ejército especializada en artefactos explosivos, y tiene una empresa online para preparar a futuros miembros de las fuerzas armadas. Se define como una persona muy directa.

© Telecinco

Violeta

Tiene 22 años y es graduada en Administración y Fianzas, profesora de baile y Miss Toledo. Ha participado en Miss Mundo España 2021 y le gusta la moda. Otro de sus sueños es llegar a ser policía nacional. Se define como una chica familiar, extrovertida, divertida y natural.

© Telecinco

Nerea

Tiene 20 años y es de Alcorcón (Madrid). Compagina sus estudios de Derecho con dar clases de inglés a niños. Se define como "muy presumida" y como "una persona que siempre tiene que tener la razón". Entra en la casa con su novio Luis y con Violeta, que tuvo una historia con él hace un tiempo y que era su amiga.

© Telecinco

Luis

Luis, de 22 años, es el novio de Nerea. También es de Alcorcón y se ha encontrado en la casa con Violeta, con quien hace un tiempo tuvo una relación.

© Telecinco

Ruvens

Tiene 29 años y es natural de Albacete. Ha estudiado dos carreras: Ingeniería Mecánica y Cinematografía. Uno de sus sueños es ser director de cine. Su entrada en el programa se ha anunciado de manera muy espectacular, a través de las pantallas de ¡Times Square!

© Telecinco

Vanessa y Javier

Vanessa, 39 años, y Javier, 41, están casados y llegan desde Ferrol. Son cantantes y cuando llegan al plató, el presentador les dice que tienen que decidir quién entra en el concurso. Se queda Vanessa aunque no sabe que su marido también formará parte del reality, eso sí, en una zona secreta de la casa.

© Telecinco

Elsa

Es una dependienta y camarera de 30 años, que viene desde Bilbao.

© Telecinco

Óscar

Tiene 38 años, es de San Sebastián y está licenciado en Marketing y Comunicación. Habla cuatro idiomas y trabaja como profesor de equitación. Le apasionan los caballos y la buena vida y se define como egocéntrico y nervioso.

© Telecinco

Lucía y Silvia

Son dos hermanas mellizas de 25 años que vienen de Madrid. Su madre asegura que no se llevan muy bien y que la convivencia va a ser un reto para ellas, pues hace tiempo que no viven juntas. Su misión en la casa es que sus compañeros no se enteren de que son hermanas.

© Telecinco

Juan

Tiene 29 años y es de Madrid. Es gestor, pero también bailarín y asegura que "lleva el entretenimiento en la sangre".

© Telecinco

DJ Vulcan

Ha puesto la música en la gala y también se convierte en concursante oficial. Tiene 22 años y es de Cádiz. A los 7 años empezó a hacer kickboxing, y con 17 pasó de pesar 105 kilos a 75 kilos. Asegura que sufrió bulling por tener sobrepeso, una de las etapas más duras de su vida que le hizo superarse.