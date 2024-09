'Gran Hermano' desvela por sorpresa a su primera concursante

Gran Hermano vuelve este jueves 5 de septiembre con concursantes anónimos siete años después y ya conocemos la identidad de la primera concursante. Maica Benedicto, que estaba como azafata en la presentación del programa en el Festival de Vitoria, conoció por sorpresa que será una de las habitantes de la casa más famosa de la pequeña pantalla.

En dicha presentación estaba presente gran parte del equipo de esta edición, incluidos los conductores, Jorge Javier Vázquez e Ion Aramendi, que se encontraban acompañados por ex concursantes como Ismael Beiro o Adara Molinero. Cuando el evento estaba llegando a su fin y después de que el presentador de Gran Hermano Revolution preguntara a los asistentes del público quiénes se presentaron al casting y varias personas levantaran la mano, pidió que por favor trajeran el sobre con el nombre del primer integrante.

"La identidad de la persona que entra este jueves en Gran Hermano es... ¡Maica!", así es como la azafata del evento se ha enterado que será una de las concursantes de esta edición. Repleta de alegría y sorpresa a partes iguales, la modelo ha roto a llorar de la felicidad en medio del escenario. "Hace una semana me dijeron que no me iban a coger y que a cambio viniera aquí de azafata", han sido sus primeras palabras tras conocer la noticia.

Maica fue elegida entre más de 85.000 para entrar en la casa de Guadalix de la Sierra. De la mano de Jorge Javier en las galas y de Ion en los debates, a partir de este jueves a las 22:50 podremos ver a la modelo convivir con sus compañeros. Además, el presentador de El diario de Jorge ha anunciado que en su programa del jueves, horas antes de que se conozcan al resto de concursantes, desvelará la identidad del segundo seleccionado en directo.

Así es Maica: modelo, influencer y visitadora médico

Maica Benedicto nació en Cartagena (Murcia) y a sus 25 años trabaja como visitadora médico y modelo. Actualmente tiene más de cinco mil seguidores en redes, donde comparte sus viajes, proyectos y looks. Algo que muestra a menudo a sus seguidores es su amor por los caballos. La murciana es una auténtica apasionada de la hípica y lo demuestra en cada fotografía y video que publica donde aparece montando al animal como una auténtica profesional.

En 2022 Maica fue coronada como Miss Tourism Spain en el certamen Miss Turismo Mundo, que busca representantes que ayuden a promover y desarrollar el turismo de su país a nivel internacional. Con este premio, la murciana se convirtió en la embajadora del turismo español en Sri Lanka (Asia).