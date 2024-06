El motivo por el que Adara Molinero ha abandonado 'Supervivientes All Stars' antes de pisar la isla

Tan solo unas horas después de haber aterrizado en Honduras, Adara Molinero ha decidido en el último momento que no quiere participar en la nueva edición de 'Supervivientes All Stars'. Un ataque de ansiedad le impidió tirarse al agua desde el helicóptero: "No puedo, perdonadme pero no puedo, es durísimo". Recordando cada uno de los momentos que vivió en su edición de 'Supervivientes', Adara reconocía que era incapaz de volver a vivir el hambre, la soledad y la dureza de este programa: "No me tiro, venía con muchísima ilusión y ganas pero ha sido ver esto, empezar a recordar todo y no puedo, me da pánico, tengo terror a volver a pasarlo así de mal".

Adara estuvo acompañada en todo momento por Bosco Martínez Bordiú, con el que tuvo una relación especial en la edición del año pasado, y con el que no paró de llorar: "Hoy no me tiro, no puedo, no puedo, no, siento pánico, de verdad, es que no", que no escuchaba la propuesta del presentador en la que le decía que tenía hasta el próximo domingo para tomar la decisión.

© Telecinco Adara incapaz de saltar del helicóptero

Boso no le soltó la mano en ningún momento a la que considera una amiga muy especial hasta que llegó el momento de tirarse del helicóptero. Ahí llegó la despedida. Ella, se negó en rotundo a hacer lo mismo que el ganador de 'Supervivientes 2023': "Me da miedo el hambre, estar tirados en la arena… Todo. Es durísimo", reconoció, sin poder dejar de llorar. Y añadió que sentía muchísimo si había decepcionado a alguien. Jorge Javier le transmitía ánimo desde el plató de Telecinco en Madrid: "Es tu decisión, no te preocupes, me hubiera gustado que lo hubieras hecho, pero si no te ves capaz… me da mucha pena verte así".

Y el conductor de la gala añadió: "No vas a hacer algo que no quieres y que no te sientes capacitada. Es un mazazo para el resto de concursantes y me parece muy complicado para ella llegar allí y que hubiera sido un ataque de pánico de los que se pueden superar, pero está visto que no podía seguir. Me da mucha pena que no haya podido concursar». Sin duda, fue una de las situaciones más duras de la noche puesto que, a pesar de que se enfrentaba a esta aventura con muchas ganas, Adara no pudo controlar todos los malos recuerdos que le atacaron en su cabeza tras aquella histórica edición en la que participó.