Edi y Violeta protagonizan el primer beso de 'Gran Hermano 2024'

No hay edición de Gran Hermano 2024 que se precie en la que no surja el amor entra alguno de los concursantes. Ahora, y tras varios días de acercamientos y confidencias, Violeta y Edi han protagonizado una romántica escena en el jacuzzi de la casa de Guadalix de la Sierra que ha acabado en un apasionado beso. Y es que en la pequeña piscina del reality se ha creado un momento de mucha intimidad. Violeta le había confesado a Edi que él tiene todo lo que ella espera de una pareja; a lo que él respondió con que su diferencia de edad (él es 12 años mayor) no les puede convertir en una pareja ideal. Además, el gallego reconoció que tiene alguna relación pendiente por cerrar y quiere ir poco a poco y con pies de plomo.

© Telecinco Edi y Violeta, concursantes de Gran Hermano, en el jacuzzi

Una química inevitable

Después de juegos y conversaciones en el jacuzzi, Violeta y Edi que ha derivado en un precioso beso que el concursante ha negado al resto de los compañeros, asegurando que solo había habido "abrazos, mimos y tonteo" con Violeta: "No puedo decir de esta agua no beberé, pero sentimientos no hay ninguno", ha asegurado a sus compañeros, mostrando un lado completamente distinto al que expresó dentro del confesionario: "Hubo química" y sobre el beso dijo que "podría repetirse". "Para saber si me puede gustar una persona o no también necesito contacto físico", ha confesado.

Y aunque el gallego niega que exista algo especial entre ellos, le ha dejado caer a Violeta que no está para nada preocupado por lo que ocurrió en el jacuzzi. Por su parte, Violeta le dejaba claro que ella "tampoco", justo antes de darse un nuevo beso con el que parece que, poco a poco, y casi sin querer hacen crecer la relación que les une.

© Telecinco

Las reacciones al beso

Las reacciones en plató no tardaron en llegar y la madre de Violeta fue la primera en decir a los cuatro vientos que ella está totalmente en contra de esta relación. Además, ha tachado al "amigo especial" de su hija de "falso" cuando le ha escuchado decir que no se fía de Violeta. Mientras Edi niega su momento de pasión en el agua, Violeta se ha sincerado con Nerea y le ha confesado lo que ha pasado con su compañero, preocupada por cómo se habrá tomado su familia sus besos después de apenas 3 semanas de convivencia.

© Telecinco El jacuzzi de la casa de Gran Hermano 2024

La concursante se lamentaba de esta manera: "Menudas imágenes... me he besado con un chico que me saca 12 años en 'Gran Hermano', que lo va a ver todo el mundo y toda mi familia", ha expresado, preguntándose cómo se habrá visto fuera su acercamiento con el gallego y sin saber que su madre ha sido la primera que ha comentado la reciente situación en el programa de entretenimiento de Telecinco.