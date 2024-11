La expulsión de Laura deja más dividida todavía a la casa de Gran Hermano

La casa de Gran Hermano ha vivido una de las noches más tristes de lo que va de programa tras la expulsión de Laura. Después de pasar una semana de lo más tensa entre los concursantes, marcada por la rivalidad entre dos bandos, el presentador del programa, Jorge Javier Vázquez, comunicaba la decisión tomada por la audiencia Daniela se salvaba y Laura, la hija de la concursante de la primera edición de Gran Hermano, María José Galera, tenía que abandonar la casa de Guadalix de la Sierra.

Dos de las concursantes más fuertes, Laura y Daniela, en la cuerda floja

Las salvaciones de Adrián, Maica, Luis y Manu; los otros nominados, dejaban a dos de las concursantes más fuertes de esta edición en la cuerda floja, Daniela y Laura. Líderes de sus respectivos grupos, ambas nominaciones generaron una tensión tanto dentro de las paredes de la casa de Guadalix de la Sierra como por parte de los seguidores del reality en redes sociales. La decisión final de la expulsión de Laura desató todavía más el desacuerdo de los fans de la hija de María José Galera.

Una despedida muy emotiva

La despedida de Laura fue muy emotiva aunque la concursante confesó que: “Me lo esperaba”. Resignada con la decisión de la audiencia quiso, antes de marcharse, transmitir un mensaje a Manu, con el que mantiene una amistad muy especial: “Que esté tranquilo, que disfrute, que le quiero mucho”. Daniela, pese a la rivalidad, tuvo unas palabras de consuelo para su compañera: “Recuerda que has sido una ganadora porque has llegado donde has llegado”.

Con Laura fuera de la casa, la dinámica del concurso se va a intensificar aún más. Los dos grupos bien diferenciados sumado a la permanencia en el concurso de Daniela, suma presión a un ambiente ya cargado de estrategias muy definidas. Laura se marcha, entre lágrimas, agradecida por la experiencia vivida y preparada para abrir nuevos retos por detrás de las cámaras.