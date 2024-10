Laura Galera rompe a llorar en 'Gran Hermano' al recordar la muerte de su hermana mayor

Laura Galera ha vivido una de sus noches más complicados en Gran Hermano. Con una gran entereza, la hija de la concursante de la primera edición del reality, María José Galera, ha abierto su corazón recordando uno de los momentos más duros que vivió su familia con el fallecimiento de su hermana pequeña. Durante la prueba 'La curva de la vida', Laura ha querido compartir con todos sus compañeros este crucial momento, en el que también ha recordado otras anécdotas más felices.

© MEDIASET

La noche en Guadalix se ponía seria y emotiva para una de las habitantes de la casa, Laura, que con gran enteresa se enfrentaba a este reto. Laura Galera ha contado que tan solo tenía 3 años cuando falleció su hermana mayor. Entre lágrimas, confesó: "Mi hermana tenía parálisis cerebral y su partida fue un golpe devastador para toda la familia, pero sentimos que ahora es nuestro ángel en el cielo, siempre cuidándonos" . Este momento, y según su propio testimonio, dejó una huella profunda en su vida pero también destacó la fortaleza que todos encontraron para seguir adelante.

Los desafíos a los que se ha enfrentado

A lo largo de su 'curva de la vida', Laura ha explicado los momentos más duros a los que ha tenido que hacer frente como el divorcio de sus padres y el doloroso acoso escolar que sufrió cuando era una niña. Ante la atenta mirada de sus compañeros, algunos incluso emocionados, la concursante de esta edición de Gran Hermano ha abierto su corazón y ha contado cómo decidió quedarse con su padre a vivir cuando su madre, María José Galera, se marchó a México para probar suerte en el mundo profesional. Además, también ha querido dar visibilidad al acoso escolar, que ella misma sufrió cuando era pequeña. "Nunca le dije a mi padre lo mucho que sufría en la escuela por vergüenza" , ha dicho rotunda. Más tarde, también ha comentado que tuvo algunos problemas con su imagen por su deseo incansable de encajar en esta sociedad y que la llevó a poner en riesgo su salud. Sin embargo, ha reseltado la importancia del apoyo de su familia, especialmente el de su madre.

© MEDIASET

En plató, María José Galera, no pudo contener las lágrimas al ver a su hija abrirse de esa manera ante todos los espectadores del programa. "El dolor se lleva por dentro, pero estoy muy orgullosa de mi hija", expresó visiblemente conmovida.

Un abrazo colectivo tras un testimonio conmovedor

En su emotivo recorrido, Laura no dejó de mencionar la felicidad que ha encontrado en su relación con su compañero y amigo, Manu. "Con él me siento libre, saca mi niña interior", ha puntualizado. Al finalizar su desgarrador relato, los compañeros no dudaron en brindarle un cálido abrazo, emocionados por su valentía. Manu, en particular, compartió lo mucho que se identifica su historia, consolidando aún más el fuerte lazo que existe entre ellos.