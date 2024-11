La verdadera razón por la que Ben Affleck siempre parece deprimido o enfadado

Los premios Grammy de 2023 dieron mucho que hablar y uno de los motivos fue la cara de aburrimiento de Ben Affleck durante la gala. El actor y director acompañó a su entonces esposa, Jennifer Lopez, a la entrega de premios, pero como pudimos comprobar no disfrutó tanto como ella. De hecho, en uno de los momentos fue captado en plena transmisión mientras mantenía un tenso momento con su mujer debido a su expresión de aburrimiento. Los gestos del protagonista de Batman se hicieron virales mientras la diva del Bronx reprochaba a Ben su actitud y le pedía que mostrara más entusiasmo.

© Getty Images

Pues bien, una fuente cercana al actor ha revelado ahora la verdadera razón de que muestre esa cara deprimida o enfadada. "No se siente un desgraciado", revela una persona cercana al círculo de Ben. Realmente el acoso mediático al que está expuesto no le ayuda y ahora menos, debido a su reciente divorcio de JLO. La expareja se enamoró en 2004, canceló su compromiso, y volvieron a darse una segunda oportunidad años después, sellando su amor en el altar en julio de 2022, pero la boda apenas duró dos años hasta que Lopez y Affleck anunciaron su separación.

© GTRES

Ben Affleck ha vuelto a ser fotografiado en Los Ángeles con semblante triste, pero una fuente cercana al actor de El indomable Will Hunting insiste en que no es porque realmente se sienta infeliz. "Ben no se siente miserable", señaló en exclusiva a Daily Mail. "La razón por la que siempre parece así cuando está fuera es que los fotógrafos le preguntan constantemente sobre "JLO esto" y "JLO lo otro"", y añadió que "está cansado de que le hagan constantemente preguntas sobre ella". Lo único que desea es poder seguir adelante, mirar hacia el futuro, pero "el proceso de divorcio se está alargando demasiado y eso le tiene un poco estresado".

© Getty Images

Quiere poder pasar página y que no le pregunten por Jennifer Lopez. Él está realmente contento de que su ex se esté centrando en sí misma y desfile por las alfombras rojas con el mismo aspecto glamouroso que es habitual en ella. Hace apenas unos días le preguntaron por ella y se limitó a responder con tres palabras. "Jennifer es espectacular", confesó a Entertainment Tonight. Affleck elogió el papel de Lopez en el filme que él produce y ella protagoniza, Unstoppable. Días después, Lopez contestó aparentemente a Affleck en E! News y dijo que todos los miembros del elenco son "espectaculares y maravillosos". "Describiría a todo el elenco y a todos los que están detrás de escena", reveló la cantante de Jenny From The Block.