Ben Affleck crea un inesperado debate con su nuevo look tras separarse de Jennifer Lopez

Después de varios meses "desaparecido", Ben Affleck volvió a la escena pública este fin de semana. El actor y director de cine hizo uno de sus planes favoritos con su hijo Samuel, de 12 años, y disfrutaron del emocionante partido de Los Angeles Lakers en el Crypto.com Arena. Las imágenes de Ben se han convertido en noticia al tratarse de su reaparición, pero hay un detalle que está siendo muy comentado en las últimas horas: su cambio de look.

© Getty Images

Parece que el protagonista de Perdida ha hecho borrón y cuenta nueva tras su divorcio de Jennifer Lopez. Ben ha dicho adiós a su barba canosa y ha decidido teñírsela de negro, tal y como puede verse en estas imágenes.

© Getty Images

© Getty Images

Siempre se ha dicho que las mujeres cambian radicalmente de look cuando se separan, pero no son las únicas. Affleck ha empezado una nueva etapa a todos los nieveles y ha querido que se refleje también en su imagen. Lo que el actor no podía imaginarse es el debate que iba a provocar entre sus seguidores.

© Getty Images

Algunos creen que el protagonista de Batman se ha quitado años tras terminar su relación con Jennifer Lopez y les gusta mucho este nuevo Ben, con la barba oscura y mucho más tupida de lo habitual. Sin embargo, hay otros que opinan todo lo contrario y le ven más envejecido, asegurando que estaba mucho mejor con cualquiera de los otros looks que ha llevado durante estos últimos meses.

© GTRES © Getty Images

© Getty Images © Getty Images

Lo cierto es que la imagen de Ben Affleck ha cambiado mucho desde que empezaron los rumores de crisis con la diva del Bronx. El actor ha demostrado lo camaleónico que puede ser, luciendo diferentes estilos. Algunas veces dejando sus canas al natural, otras veces tiñéndose de oscuro y rapándose los laterales, también le hemos visto con un ligero tupé o su imagen más natural, con el pelo más largo y revuelto.

© GTRES

© Getty Images

¿A ti qué te parece? ¿Qué look crees que le queda mejor?