Ben Affleck reaparece con su hijo en el baloncesto mientras Jennifer Lopez impacta con su look más sexy

14 de septiembre. Esa fue la última vez que vimos en público a Ben Affleck. Desde entonces, el actor ha estado totalmente desaparecido. Nada que ver con su exmujer, Jennifer Lopez, que se ha dejado ver en infinitos eventos durante estas semanas. El director de cine siempre ha preferido mantenerse lejos de los focos y ahora mucho más, con todo el revuelo mediático que ha provocado su separación de la diva del Bronx.

El plan favorito de padre e hijo

Este fin de semana, el protagonista de Batman ha decidido hacer una excepción y se ha dejado ver en un partido de baloncesto junto a su hijo pequeño Samuel, de 12 años. Los dos se sentaron en primera fila del Crypto.com Arena para apoyar a Los Angeles Lakers frente a los Toronto Raptors y siguieron el encuentro con mucha emoción, tal y como reflejan las imágenes.

Animaron como los que más y todo su esfuerzo mereció la pena, ya que su equipo ganó por 123 - 103. Ben disfrutó al máximo haciendo uno de sus planes favoritos con Samuel. Padre e hijo iban muy conjuntados y llevaban zapatillas idénticas de Nike. Además, llamó la atención el nuevo look del director de cine, que se ha teñido la barba para disimular sus canas.

¿Listo para encontrar el amor?

Parece que poco a poco Affleck está consiguiendo retomar su vida y, de hecho, desde su círculo más cercano aseguran que no descarta volver a enamorarse. "Ben no ha renunciado a las relaciones y por fin se siente listo para seguir adelante y empezar a conocer a alguien", dijo una fuente al periódico Daily Mail. "No va a meterse en nada serio hasta que el divorcio esté finalizado, pero eso no significa que no pueda salir con nadie".

Eso sí, el director de Air tiene clara cuál es la condición que toda mujer debe cumplir: que esté sobria o en recuperación. "Estos dos últimos años han sido muy duros para Ben y, ahora que ha empezado a sanar, hay algo que tiene muy claro: su recuperación es lo primero. No va a poner en peligro su sobriedad".

La aparición estelar de Jennifer Lopez

Unas horas antes, Jennifer Lopez volvió a vestirse de gala para asistir al estreno de la película Wicked en Los Ángeles. La cantante, de 55 años, sigue con imparable con su maratón de looks y, una vez más, dejó a todos sin palabras al parecer así en la alfombra roja.

Impresionante y presumiendo de músculos, JLO confió en uno de sus diseñadores preferidos, Zuhair Murad, y se enfundó en este sensacional vestido repleto de brillos, pedrería y transparencias con detalles cut out en la cintura y una falda larga con una pronunciada abertura lateral que dejaba al descubierto sus tonificadas piernas.

Lo cierto es que Jennifer estaba realmente guapísima y, una vez más, ha dejado claro que nada ni nadie va a poder con ella. La cantante está centrada en su carrera y está muy ilusionada con todo lo que está por venir.