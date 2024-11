Ben Affleck habla por primera vez sobre Jennifer Lopez tras su ruptura y la define con una palabra

Más de dos meses después de que Jennifer Lopez y Ben Affleck anunciaran su divorcio — el pasado 20 de agosto después de cuatro meses de rumores — han decidido mantener una buena relación. A pesar de tener que hacer frente a uno de las rupturas más mediáticas de los últimos año de Hollywood, se han dado una tregua e, incluso, se han dejado ver en varias ocasiones juntos. Durante este tiempo, el actor ha preferido mantenerse al margen y no hacer ninguna declaración sobre su historia con la cantante. Hasta ahora, que ha roto su silencio por un motivo muy especial.

Más allá de acaparar titulares por su divorcio y tras dejarse ver en varias ocasiones por cuestiones familiares, con sus respectivos hijos, la expareja creó una gran expectativa en el estreno de Unstoppable, un filme basado en la historia real de Anthony Robles, el deportista de lucha libre que logró convertirse en el campeón de la liga nacional con solo una pierna. Y es que aunque en lo personal no estén unidos, en lo profesional sí, ya que en la citada película, Ben ejerce como productor y la estrella de la música como una de las actrices principales.

Justo ha sido durante una entrevista patrocinando Unstoppable, con Entertainment Tonight, cuando el intérprete de This is me...Now, ha hablado por primera vez sobre Jennifer Lopez. "Jennifer es espectacular", ha confesado Ben Affleck, rompiendo así su silencio sobre la cantante desde que saltara a la luz su separación. Unas palabras con las que elogia el papel de la estrella musical y que también podrían extenderse al ámbito personal.

Durante esta conversación, explicó también lo que significa para él un actor de éxito, recalcando que la pasión es lo más importante: "Realmente creemos en el poder de la narración cuando las personas involucradas están profundamente conectadas con la historia". De hecho, ese amor por las historias de los filme, fue lo que le llevó en su momento a selección a Jennifer Lopez y al resto de actores: "Creíamos en las personas adecuadas, y 'Unstoppable' es otro ejemplo de eso". Además, también ha querido hablar sobre el resto del elenco en el que resaltan Don Cheadle, Jharrel JeromeBobby Cannavale: "Es una película muy diferente a esta, pero de alguna manera, está igualmente arraigada en la pasión de artistas realmente talentosos", ha explicado.

La palabra que ha usado Ben para definir a la que fuera su mujer, ha sido "espectacular", con la que subraya lo gran profesional que es y el cariño que se tienen aunque su relación haya finalizado. De hecho, en el estreno de la película durante el Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre, el director William Goldenberg señaló que a pesar de la separación, no hubo tensión en el set. "Siempre se ha tratado de la película, y eso es un asunto personal de ellos. Simplemente nos mantuvimos centrados en la película. Simplemente mantuvimos su atención en el premio".

Primeras palabras de Jennifer Lopez

A pesar de que el actor de Hollywood ha preferido mantenerse en un segundo plano y no dar explicaciones de su divorcio, la cantante de Baila conmigo o El anillo, sí que habló sobre este delicado asunto. Durante una entrevista con la revista Interview, confesó lo difícil que ha sido todo porque se sentía "sola, extraña, asustada, triste y desesperada". Pero a la vez tenía claro que podía sobreponerse y encontrar la felicidad en sí misma. "Estar en una relación no me define. No puedo buscar la felicidad en otras personas. Tengo que tener la felicidad dentro de mí. Solía decir que era una persona feliz, pero seguía buscando algo que alguien más pudiera llenar, y simplemente pensaba: No, en realidad soy buena".

También habló de los cambios que estaba experimentando en estos últimos meses: "Ahora lo entiendo de una manera mucho más profunda, lo que no significa que no cometeré errores en el futuro, pero de nuevo, cuando toda tu casa explota, estás ahí parado en los escombros pensando: ¿Cómo puedo evitar que eso vuelva a suceder?". Y confesó que ahora sus prioridades son otras, y que su vida cambió cuando se convirtió en madre de los mellizos Max y Emme (16) junto a Marc Anthony: "No es hasta que pasas por momentos increíblemente duros y enormes decepciones que nunca podrías haber imaginado, que estas cosas empiezan a volverse clarísimas. Yo diría que nunca dejes de mirar hacia dentro, porque es muy fácil culpar a los demás".

Unas durísimas palabras que según publicó el Daily Mail, el actor no sabía que Jennifer Lopez iba a hablar sobre sus sentimientos. "Ben sabe que ella hablará de la ruptura por siempre, ya que ha hecho álbumes y documentales sobre sus dos relaciones pasadas. Si bien preferiría que no hablara de eso, siente que siempre lo hará. No recibió un aviso de que ella hablaría sobre su relación, pero asumió que eventualmente sucedería. Es una parte tan importante de su vida como cualquier otra cosa, y él ha aceptado que nunca podrá escapar de eso. Todos lidian con la pérdida y la ruptura a su manera, y esto es lo que Jen necesitaba hacer; Ben simplemente tiene que aceptarlo ", explicó una fuente cercana al intérprete al citado medio.