Así están evitando verse las caras Jennifer Lopez y Ben Affleck

Parece que Jennifer Lopez y Ben Affleck quieren seguir manteniendo las distancias... al menos en público, ya que sabemos que en privado sí que se han visto en algunas reuniones familiares. Durante estos días la actriz ha estado de acá para allá haciendo promoción de su nueva película, Unstoppable, de la que precisamente su exmarido es productor.

Jennifer ha acudido a diferentes actos acompañada de parte del equipo de la película y muchos esperaban que lo hiciera también Ben Affleck, sin embargo, han preferido evitar un posible momento incómodo delante de las cámaras.

Al fin y al cabo, la actriz es una de las protagonistas y Ben la ha producido con Artists Equity, la productora que fundó con su íntimo amigo Matt Damon hace dos años. Es decir, es entendible que vaya ella a promocionarla porque es la cara más visible, la estrella, y no hay duda de que va a provocar una enorme expectación con su presencia y los lookazos a los que nos tiene acostumbrados.

La sonrisa de JLO

Así de feliz y sonriente apareció en el estreno de Unstoppable en Londres, donde se convirtió en el centro de todas las miradas con su sensacional vestido blanco que marcaba sus curvas. La diva del Bronx estaba realmente espectacular y no dejó de reírse mientras posaba en la alfombra azul.

Junto a ella vimos al actor Jharrel Jerome y el director William Goldenberg, además de Anthony Robles, el luchador estadounidense que ha inspirado la película, y su madre, Judy Robles, a la que interpreta JLO.

Una agenda muy apretada

Previamente, la intérprete de Ain't your mama, On the floor o Can't get enough había causado un enorme revuelo por las calles de Nueva York. La artista acudió a una charla sobre la última cinta que ha protagonizado y, una vez más, ni rastro de Ben Affleck.

Eso sí, ella se basta y se sobra para acaparar todos los flashes y demostrar la influencia que sigue teniendo. Muchos fans se acercaron hasta allí para poder mostrarle su cariño y, cómo no, hacerse fotos y pedirle un autógrafo.

Sus últimas declaraciones

A pesar de que hace tiempo que no se muestra en público, Affleck ha vuelto a ocupar titulares esta semana. El director de cine ha hablado por primera vez sobre Jennifer Lopez tras su divorcio y lo ha hecho en una entrevista que ha concedido a Entertainment Tonight. El actor hizo referencia a Unstoppable y no dudó en elogiar a la que fuera su mujer, asegurando que estaba "espectacular" en el papel de Judy Robles.

"Es una película muy diferente pero, en cierto modo, está basada en la pasión de artistas con mucho talento", dijo Affleck, explicando que: "Goldenberg, Jennifer, Don Cheadle, Jharrel y Bobby Cannavale estaban apasionados con esta película". El protagonista de Batman y Perdida cree que contaron con las "personas adecuadas" para esta película y confesó que era "otro ejemplo" del tipo de proyectos de los que él y Matt Damon "están realmente orgullosos" de hacer.