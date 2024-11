Historias de esperanza y solidaridad en la reconstrucción de Valencia

Los voluntarios que están acudiendo desde todos los puntos de España han sido claves en estos primeros días de ayuda en las zonas afectadas por la DANA. Entre ellos se encuentra Paz Padilla, quien, aún en pleno duelo por la reciente muerte de su hermano, Luis, se desplazó para colaborar con la ONG World Central Kitchen, del chef José Andrés. La presentadora se unió a los más de 300 voluntarios que han repartido decenas de miles de raciones de comida. No lo hizo sola, puesto que su hija, Anna Ferrer, la ha acompañado estos días. Agotada, Paz ha asegurado que lo que está haciendo "me reconforta el alma", sobre todo cuando "me dan las gracias"