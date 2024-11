Las imágenes de Aitana, con botas y escoba en mano, ayudando a los vecinos de Catarroja

Todo el país está volcado con afectados por la DANA desde que el pasado martes, 29 de octubre, arrasara con todo a su paso, dejando decenas de desaparecidos y más de 210 muertos. Desde entonces, los ciudadanos se han echado a las calles para acudir a las zonas más devastadas y ayudar con todo lo que pueden, desde donaciones económicas, de comida y productos de primera necesidad. También son muchos los rostros conocidos que están aportando su granito de arena, como Aitana, que no ha dudado en sumarse a la ola de solidaridad tal y como desvelaba uno de los vecinos. Precisamente, ha sido él mismo quien ahora ha narrado que la estrella musical se ha calzado las botas y está ayudando a limpiar las zonas devastadas.

A pesar de que Aitana no quería que su ayuda se hiciera pública, uno de los vecinos afectados desvelaba el gran gesto que ha tenido la cantante catalana. "Chicos, os quiero contar una cosa. La persona que me ha ayudado no quería que lo contase, pero es que para mí es de justicia. No puedo callarme, lo tengo que contar y la tengo que etiquetar porque es que es increíble. Cuando hice un vídeo pidiendo ayuda porque veía que esto era una catástrofe humanitaria, Aitana, la cantante, la artista, fue de las primeras personas que cuando el vídeo, que tenía muy pocas reproducciones y no era viral, me escribió y fue increíble, os lo digo en serio", comenzaba explicando el damnificado.

Ahora, ha sido de nuevo el propio Julio Braceli, quien ha contado que no solo ha mandado ayuda, sino que la vocalista ha acudido a Catarroja para ayudar en primera persona con todo lo que ha podido. "Estoy contento de contaros que voy a completar el círculo. Hoy lo hemos cerrado y ha sido muy guay. Hace diez días, cuando empezó todo este drama os conté que Aitana nos estuvo ayudando de una forma altruista hasta incluso mandándonos un tráiler de 17 palets que pudimos descargar. Desde entonces hemos estado en contacto y muy guay. Tanto su padre, su primo, como todo su equipo, ayudándonos, básicamente, y Aitana había decidido venir a Catarroja hace más de una semana y conocernos y estar ahí en el barro", cuenta Julio.

Como vemos en las imágenes que acompañan estas líneas, la intérprete de Las Babys o Vas a quedarte, ha acudido vestida con ropa cómoda, unos leggins, una camiseta ancha y unas botas de agua. Además, tal y como han informado las autoridades que se haga, la cantante se ha puesto guantes, gafas y una mascarilla Ffp2 para protegerse. Según cuenta Julio Braceli, Aitana ha llegado junto a su grupo de amigas a las 09:00 horas y no han dejado de achicar agua y barro en todo el día: "No tenía bastante con enviar el camión, que se ha venido con su equipo de amigas, que son unas cracks, y han estado con nosotros en el barrio que más barro hay, que se llama las Barracas y ha sido brutal".

El citado residente de la localidad de Catarroja ha querido compartir estas imágenes para enseñar el buen corazón de la artista: "Ha estado desde las nueve dando palazos, saludando a la gente. Como un grupo de voluntarios más remando y ayudando. Quería hacer el vídeo para darle las gracias a Aitana. Los artistas son seres humanos con sentimientos y emociones y además un altavoz para los pequeños pueblos que necesitamos ayuda".

Tras una dura e intensa jornada, Aitana se ha cambiado de ropa, y se ha quitado la manchada de barro, pero optando de nuevo por ropa deportiva cómoda. Posteriormente, con su característico buen humor y con una gran sonrisa, se ha fotografiado con todos los que le han pedido un retrato. Cabe recordar, que la cantante mandó un tráiler de 17 palets de productos de primera necesidad. "GRACIAS Aitana y chicas, no sólo por vuestra ayuda, sino especialmente por la actitud, porque ver sonrisas y caras de esperanza y optimismo ayuda mucho después de tantos días del maldito barro", ha concluido Julio.