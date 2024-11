Sale a la luz la ayuda anónima de Aitana para los afectados de la catástrofe en Valencia: 'Ella no quería que se sepa'

Muchos rostros conocidos se han volcado con la catástrofe que está viviendo Valencia por la DANA. Durante estos días hemos visto a actores, músicos, modelos, influencers, deportistas... aportando su granito de arena para ayudar a las víctimas. La mayoría de ellos lo han hecho de forma pública, sin embargo, hay otros que han preferido colaborar de manera anónima. Es el caso de Georgina Rodríguez pero también de Aitana Ocaña, que no ha dudado en sumarse a la ola de solidaridad. Así lo ha desvelado en un vídeo Julio Braceli, vecino del municipio valenciano de Catarroja, que ha decidido contarlo a pesar de que ella "no quería que se sepa".

"Chicos, os quiero contar una cosa. La persona que me ha ayudado no quería que lo contase, pero es que para mí es de justicia. No puedo callarme, lo tengo que contar y la tengo que etiquetar porque es que es increíble. Cuando hice un vídeo pidiendo ayuda porque veía que esto era una catástrofe humanitaria, Aitana, la cantante, la artista, fue de las primeras personas que cuando el vídeo, que tenía muy pocas reproducciones y no era viral, me escribió y fue increíble, os lo digo en serio. Primero porque, desde el anonimato total, todos los días me ha preguntado cómo estaba, que necesitábamos en los pueblos, cómo podía ayudar... Su padre increíble. Su primo, que tiene una empresa de reformas, va a venir a reformar, a ayudar un fin de semana entero con todo su equipo. Y nadie se ha enterado y nadie lo ha dicho", cuenta Julio.

"Con Aitana he tenido la suerte de estar en contacto porque tiene la visibilidad y ha dado una difusión y está ayudando a un montón de pueblos a que llegase mucha información y a conectarlo con posibles soluciones de problemas como el de las botas de agua, que ahora ya está intentando conectar con Decathlon. Es increíble, porque Aitana ha sido ultracariñosa".

"Y no solo eso, hoy he tenido la suerte de descargar un tráiler de 17 palets de productos de primera necesidad de los que necesitamos ahora. Y ella no quería que se sepa y no quiere que se sepa, pero es que para mí es de justicia. Es que no puedo no etiquetarte, Aitana, de verdad", ha confesado mostrando las imágenes en las que puede verse todo lo que ha mandado la cantante.

"Todos los días me pregunta cómo estoy, qué necesitamos, qué creo que es necesario, cómo podría contribuir sin decir nada a nadie y sin buscar nada a cambio. Y es increíble, porque personas con esa relevancia que tienen, ese altavoz, que tienen la capacidad de tener equipos trabajando con ellos, que nos ayuden en momentos críticos.. eso también considero que es parte de la profesión y de ser artista. Y ella, desde una empatía absoluta y con una humildad que es que flipo, nos nos ha ayudado y quiero decirlo, ¿vale? Y no es un patrocinio, no es ninguna tontería, es una persona que nos ha ayudado", concluye.

La respuesta de la cantante no ha podido ser más cariñosa y le ha dicho: "¡¡¡¡Julio!!!! Nos vemos pronto 🙏🏼 Gracias por tus palabras y lo buen comunicador que has sido con toda tu gente en Catarroja, cada día al pie del cañón. ¡ENORME!". Al enterarse de todo lo que está haciendo, los fans de Aitana no solo la han aplaudido sino que le han dedicado un sinfín de mensajes de agradecimiento y cariño.

"Gracias @aitanax por ese corazón tan grande que tienes y ese don por ayudar a los demás", "Esto dice mucho de ellos, qué grandes son", "Un ser de luz", "Tienes el corazón más bonito de todos", "Eres un ángel. Ojalá hubiese en este mundo más personas como tú", "Junto con su familia, siempre están dispuestos a ayudar" o "Estas son el tipo de ídolas que tenemos que tener, sin decir nada y haciendo todo lo que pueden", han comentado.