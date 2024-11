Elsa Anka, Lidia Torrent, María García de Jaime... se unen a la ola de solidaridad colaborando en las recogidas para Valencia

Numerosos rostros conocidos se han unido a la oleada de solidaridad ciudadana tras la DANA que ha azotado con fuerza Valencia. Algunos, como Paz Padilla, Marta Lozano o Pitingo, han podido estar in situ realizando tareas de todo tipo en las localidades más afectadas. Pero quienes no pueden viajar hasta allí también pueden ayudar. Lo han demostrado Elsa Anka, Lidia Torrent, Jaime Astrain y Carlos Jean participando en la recogida organizada por Julián Bayón, marido de Vania Millán. En iniciativas similares han estado colaborando Samantha Vallejo-Nágera, Tomás Páramo, María García de Jaime o Carola Baleztena, quienes no han dudado en ponerse manos a la obra para conseguir que llegue a Valencia toda la ayuda posible.