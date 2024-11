El hijo de Nuria Roca, voluntario en Valencia, roto de dolor tras ver 'el horror más absoluto'

Juan del Val Roca ha colaborado desde el primer momento con los afectados por la DANA en Valencia, tierra natal de su madre, Nuria Roca, y donde reside gran parte de su familia, como sus abuelos, sus tíos y primos. A sus 22 años, el primogénito de la presentadora ha compartido sus sensaciones tras volver a casa después de cuatro días "viendo el horror más absoluto".

© nuriarocagranell

Tal y como ha confesado, no vuelve a casa con "el corazón lleno" por haber aportado su granito de arena a los que más lo necesitan sino todo lo contrario. "Lo traemos roto", ha afirmado. "Roto por ver la tristeza de la gente que lo ha perdido todo. Roto de la desesperación de ayudar y que dé la sensación de que no va a acabar nunca. Roto de ver tanta desgracia que se podía haber evitado y de ver cómo después de 12 días en muchos sitios parece que la situación es la misma que el primer día", ha señalado.

© Getty Images

El joven ha asegurado que "la situación es muchísimo peor de lo que parece desde fuera y se necesita gente en cada calle, en cada casa, llevando suministros, ayudando a limpiar, dándole ánimo a la gente que está agotada".

© Getty IMages

Según su experiencia, si alguien está pensando en trasladarse a las zonas afectadas a ayudar, tiene que ser "autosuficiente". "No esperéis que al llegar os digan lo que hacer o donde ir. Preguntad en los puestos si necesitan ayuda distribuyendo alimentos o suministros y llevárselos a la gente. Preguntad por los balcones y por la calle, no dejéis de moveros. No es fácil, pero a eso se va, a trabajar, a sudar y cansarte", ha dicho.

© Getty Images

Juan también se ha pronunciado sobre aquellos que solo acuden a Valencia para conseguir más seguidores en redes sociales. "Si estás pensando en ir para la foto, vivir la experiencia y subir un vídeo de turno sin ayudar, ahórratelo. Si tienes ganas de posar y sonreír delante de una cámara mientras ves todo el sufrimiento tienes un problema", ha denunciado.

© GTRES

Por último, ha dado las gracias a los voluntarios por su ayuda y a todos los valencianos por su "paciencia y generosidad". "Me voy más orgulloso que nunca de mis raíces", ha finalizado.

© nuriarocagranell

Nuria Roca, orgullosa de su hijo y de toda la juventud

Emocionada por el ejemplo de su hijo, Nuria ha trasladado un mensaje de orgullo a toda la juventud por su impecable labor durante la tragedia. "Orgull. Juventut", ha escrito junto a una foto en la que aparece su primogénito y una amiga cubiertos de barro.

© nuriarocagranell

La presentadora está muy afectada por lo ocurrido. "Desolación… impotencia… devastación… tristeza… desamparo… angustia… rabia… destrucción… duelo… ruina… Toca volver a empezar… Ánimo a todos… Mi gente, mi pueblo", dijo después de las riadas que dejaron más de 200 muertos, decenas de desaparecidos y un sinfín de daños materiales.