Nuria Roca se emociona al entrevistar a su cuñada, voluntaria en las zonas más afectadas por la DANA

La catástrofe de la DANA ocupa todos las televisiones de nuestro país. La peor catástrofe natural de España en lo que llevamos de siglo ha alcanzado ya la cifra de 214 fallecidos mientras miles de personas trabajan en las zonas arrasadas bajo alertas de fuertes lluvias. Nuria Roca, valenciana de nacimiento, vive desconsolada la tragedia que asola su provincia desde la distancia y este fin de semana ha querido dar voz en su programa de La Roca a los vecinos de las zonas más afectadas.

Nuria Roca conecta con su cuñada, Patricia Llorens, en el epicentro de la DANA

La presentadora conectaba en directo con su cuñada Patricia Llorens, pareja de su hermano y vecina de una de las localidades valencianas más afectadas por el temporal, que quiso aportar su testimonio como voluntaria de las labores de limpieza. Al verla Nuria Roca no ha podido evitar emocionarse y ha tenido que ser su marido, Juan del Val, quien ha tomado la palabra en el programa al ver a su esposa tan conmovida. "Nuria se ha emocionado un poco porque tenemos un vínculo familiar con ella. Es nuestra cuñada y toda la familia de Nuria ayer, sus hermanos, estuvieron de voluntarios y pudieron palpar la desorganización para gestionar el caudal humano para ayudar, pero finalmente no fue posible por diferentes circunstancias", explicó.

Nuria Roca, muy afectada por la DANA

Una vez que Nuria Roca logró calmarse, la presentadora comentó visiblemente afectada: "Pedí que no entraran mis hermanos porque me iba a emocionar, pero también me ha pasado contigo". Los hermanos de Nuria Roca estuvieron colaborando al igual que su cuñada en las zonas más afectadas como voluntarios, pero el caos se apoderó de la zona y muchos de estas personas no pudieron llegar con los autobuses porque el barro lo impedía. "Fue un gasto inútil", dijo su cuñada Patricia, que aún no puede creer cómo nadie inspeccionó la zona antes de enviar a miles de voluntarios a ayudar. Ella y los hermanos de Roca no pudieron entrar en la localidad de Ribarroja. "No había acceso", reveló. "Movilizaron 15 autobuses -con 12.000 voluntarios- y no llegaron".

© Getty Images

Nuria Roca quiso dar las gracias a título personal al colegio de Piccasent, al que acuden los sobrinos de la presentadora, de que decidiera enviar a los niños a casa después de que recibiera la alerta del Ayuntamiento de Picassent. "Fue el Ayuntamiento a título personal", contó su cuñada, a quien la alarma no llegó hasta las 20 de la tarde, cuando ya había pasado todo. "Una impudencia total", ha concluido su intervención y Nuria Roca no ha podido evitar volver a emocionarse.

Los padres de Nuria Roca y sus hermanos viven en Valencia, la zona más arrasada por la DANA

La presentadora de La Roca vive sumamente impactada por la catástrofe que la DANA ha originado en su tierra natal, Valencia. Nuria, nacida en Moncada, ya manifestó su profunda su tristeza en El Hormiguero, donde compartió cómo está viviendo las difíciles horas tras la catástrofe que ha golpeado a su tierra natal. Con lágrimas en los ojos expresó el dolor y la impotencia que siente por la devastación que las inundaciones han dejado a su paso. "Está llorando todo el rato, es algo que no logra superar”, relató Juan del Val visiblemente afectado. “También es cierto que tiene que ver con la proximidad, ella es de allí y su familia está allí”, explicó. Sus padres y sus hermanos viven en la Comunidad Valenciana, y aunque se encuentran bien físicamente, la presentadora no puede evitar ponerse en la piel de esas personas que lo han perdido todo.