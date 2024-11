Las lágrimas de Nuria Roca y su profundo dolor tras la DANA que ha devastado su tierra, Valencia

Nuria Roca se ha mostrado profundamente impactada por la catástrofe que la DANA ha originado en su tierra, la Comunidad Valenciana. La presentadora, nacida en Moncada, no pudo contener su tristeza en El Hormiguero, donde compartió cómo está viviendo las difíciles horas tras la catástrofe que ha golpeado a su tierra natal. Con lágrimas en los ojos expresó el dolor y la impotencia que siente por la devastación que las inundaciones han dejado. “Yo no puedo hablar”, logró decir, conmovida y con la voz entrecortada, antes de que su marido, el escritor Juan del Val, tomara la palabra para expresar su enorme tristeza.

“Llevo entrando en casa y está llorando todo el rato; es algo que no logra superar”, relató Del Val visiblemente afectado. “También es cierto que tiene que ver con la proximidad, ella es de allí y su familia está allí”, explicó. La tertulia, que usualmente permite a los espectadores un momento de desconexión, se convirtió en una de las más duras de abordar. Aun así, Del Val resaltó la importancia de intentar transmitir esperanza: “Tenemos que seguir intentando que la gente en casa pueda desconectar de esta barbaridad, cuesta pero me parece que si para algo servimos es para eso”.

Con el apoyo de sus compañeros, Nuria Roca, aún muy afectada, logró expresar su gran desolación. “Ves todo lo que está pasando y es absolutamente abrumador”, confesó, compartiendo un testimonio que la había impactado: “Era una señora que estaba viva, simplemente había perdido todo lo que tenía y decía que no sabía por dónde empezar. Yo creo que esa frase define realmente la situación”, dijo. “Alguien le tiene que decir por dónde empezar, y ese alguien es el Estado, son las fuerzas de seguridad, son las que tienen que estar ahí dando la medida. No puede estar ahora mismo la gente reclamando, la gente tiene que estar recibiendo”, enfatizó Nuria, dejando clara la urgencia de que el Estado se implique en la recuperación de los afectados.

"La solidaridad que se ve y cómo la gente se ayudan unos a otros es absolutamente maravillosa”, afirmó. Sin embargo, añadía: ", Esto tiene que ser algo secundario, lo principal es que todos reciban la ayuda que merecen y no la están recibiendo". Nuria recordó que “Los valencianos tenemos en el ADN lo que es una gota fría, una riuà, aunque no lo hayamos vivido todos sabemos lo que pasó en el 57, en el 82”. Con lágrimas en los ojos y sin poder mirar a cámara, deseó: “Ojalá esto sirva para que no vuelva a suceder”.

“Hoy no ha sido fácil”, confesaba en su perfil público tras la emisión del programa. La valenciana continuó compartiendo su sentir en sus redes sociales, con una publicación en la que expresó su tristeza en valenciano, reflejando su cercanía a sus raíces. “Qué desastre… Qué pena… terrible! Quina llàstima la meua terra…Molt d’anim a tots els afectats i als familiars de les víctimes i dels desapareguts… quina angoixa…”, escribió en uno de sus mensajes. Otro de sus post reflejaba un listado de emociones que reflejaban la devastación que percibía: “desolació… impotència… devastació… tristesa… desamparo… angoixa… ràbia… destrucció… dol… ruïna… Toca tonar a començar… Ànim a tots… La meua gent, el meu poble”.

La familia de Nuria Roca en Valencia

El impacto de la DANA no solo ha dejado secuelas materiales; el miedo y la angustia por sus familiares han sido para Nuria Roca motivos adicionales de tristeza. Sus padres y su hermana, a la que está muy unida viven en la Comunidad Valenciana, y aunque se encuentran bien físicamente, la presentadora no puede evitar pensar en la situación de las personas cercanas. A lo largo de estos días, también ha estado muy activa compartiendo información útil en sus redes sociales sobre cómo la ciudadanía puede colaborar con la causa y en qué puntos las víctimas pueden recibir ayuda.

