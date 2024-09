Nuria Roca cumple 30 años de carrera televisiva: su transformación desde el primer día que se puso delante de las cámaras

Este jueves, 5 de septiembre, Nuria Roca cumple 30 años de carrera televisiva. Con este motivo tan especial, la presentadora ha compartido varias fotografías de todos los programas en los que ha participado, desde el primero hasta el último. Unas imágenes que van acompañadas de unas emotivas palabras: "Mañana salgo en la tele…Y van 30 años!!! 30 años a 33 programas hacen un total de miles de horas de televisión maravillosas! Un montón de momentos increíbles en los que he aprendido, me he reído, he llorado, he disfrutado, me he frustrado, he acertado, me he equivocado y me he cruzado con gente absolutamente maravillosa… Este es mi pequeño homenaje al medio que me lo ha dado todo y a todos vosotros, que habéis estado ahí! A los que os gusté desde el principio, a los que les fui gustando poco a poco, a los que no he conseguido convencer y a los que os venís cada domingo a La Roca, GRACIAS, GRACIAS y GRACIAS!".

En estas tres décadas delante de las cámaras , Nuria Roca ha experimentado una espectacular trasformación física, como se puede comprobar en el vídeo. Aquella jovencita que empezaba con 22 años en el concurso La sort de cara se ha convertido en una bellísima mujer de 52 que ahora presenta La roca y colabora en El hormiguero. Lo que no ha cambiado es la frescura, la simpatía y el carisma que sigue teniendo y que la han convertido en uno de los rostros más queridos de la pequeña pantalla. ¿Te gustaría ver el increíble cambio físico de Nuria Rosa a lo largo de sus 30 años de carrera? Todos los detalles, en este vídeo.