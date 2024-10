Nuria Roca y Juan del Val celebran 24 años de casados con fotos y detalles inéditos de su boda

Nuria Roca y Juan del Val celebraron su 24º aniversario de boda en pleno directo. El matrimonio compartió fotos y detalles inéditos del enlace, que tuvo lugar el 6 de octubre del año 2000 en Valencia, tierra natal de la novia. "Me está dando un poco de vergüenza", reconoció la valenciana en La Roca, el programa que presenta los domingos por la tarde en laSexta. "Yo iba vestida de novia aunque no me casé por la iglesia. Yo me casé por lo civil con velo y todo, como si fuera a una catedral", añadió entre risas.

© laSexta

En aquel momento, Nuria era una de las presentadoras con más éxito de la televisión y su boda despertó un gran interés mediático. Prueba de ello es esta foto en la que aparece atendiendo a la prensa. "Salimos a la puerta porque había prensa y dijimos: 'Hola, muy buenas tardes, ya nos hemos casado", contó la valenciana. Juan, por su parte, señaló que a él no le conocía nadie en esa época. "Ella era muy famosa en Valencia, a mí no me conocía nadie, en el álbum de la boda tiene más fotos mi suegro que yo", dijo sin parar de reír.

© laSexta

A la boda asistieron 300 invitados, entre los que se encontraban varios toreros, como Óscar Higares, El Tato y Enrique Ponce, que se animó a cantar con Los Alpresa, el grupo que los recién casados contrataron para amenizar el baile. También acudió al enlace el presentador Ramón García, que entonces era marido de Patricia Cerezo, una de las mejores amigas de Nuria.

© laSexta

© laSexta

© laSexta

Los colaboradores de La Roca dijeron que Nuria estaba "muy guapa" el día de su boda y que Juan parecía otra persona, un comentario que hizo reír al autor de Bocabesada, Candela o Delparaíso.

© laSexta

© laSexta

La historia de amor de Nuria Roca y Juan del Val comenzó cuando la valenciana presentaba Waku Waku en Televisión Español y el escritor se enamoró locamente de ella años, al verla en la pequeña pantalla. En aquel momento, Juan habló con los directores del medio en el que trabajaba -la revista Man- para entrevistarla y cuando estuvieron sentados el uno frente al otro sintieron un auténtico flechazo.

© laSexta

© laSexta

Tras ese primer encuentro, se casaron y se convirtieron en padres. Su primogénito, Juan, tiene ya 22 años y vuela libre tras haber estudiado el doble grado de Publicidad y Marketing. Pau, de 18, ha comenzado la universidad, y Olivia, la pequeña de la casa, cumplirá 14 años el 8 de octubre. Según contó Nuria en una entrevista concedida a ¡HOLA!, su hija "está muy adolescente". "Me roba la ropa; los zapatos no puede porque calza un número más que yo. Sí, ya le empieza a gustar todo, claro. Me hace mucha ilusión, la verdad", declaró.