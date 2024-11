Johnny Depp se solidariza con los afectados por la DANA: ‘Nuestro corazón está con toda la gente de España’

La devastación causada por la DANA en España, especialmente en regiones como Valencia, ha consternado al mundo entero. Diversas celebridades han expresado su solidaridad con los afectados por este fenómeno meteorológico, e incluso algunos no ha dudado en trasladarse a la zona del desastre para apoyar a la gente. Johnny Depp, quien se encuentra en el país europeo por cuestiones laborales, no ha sido indiferente a la triste situación que viven miles, por lo que ha expresado su disposición a apoyar a la gente.

© Getty Images Johnny Depp junto a la actriz Antonia Desplat, protagonista de su nueva película como director.

El pasado fin de semana, el actor estadounidense ofreció una rueda de prensa en el marco del Festival de Cine Europeo de Sevilla, en el que presentó Modi, Three Days on the Wing of Madness, su segundo proyecto como director. En esta oportunidad, Depp agradeció “el apoyo y el calor con el que me acogen siempre en España” y además envió unas palabras a los damnificados por la DANA.

“Es un honor y un privilegio estar aquí tras la devastación y la situación catastrófica que se está viviendo”, expresó Johnny, quien en septiembre visitó España para participar en el Festival de Cine de San Sebastián. “Somos una pizca de experiencia en comparación con la devastación y las cosas por las que está pasando la gente”, continuó.

© Getty Images Johnny Depp durante la conferencia de prensa en el Festival de Cine Europeo de Sevilla.

“Todo nuestro corazón está con toda la gente de España. La resiliencia y la fuerza de la gente son bastante conmovedoras, y por eso les agradezco que nos estén acompañando en este momento. Nos gustaría hacer todo lo posible para ayudar de cualquier manera, nuestro corazón está con todos los que están viviendo estos momentos”, agregó el actor.

© Getty Images El actor se mostró abierto a apoyar a los afectados por la DANA.

Miles de voluntarios y de elementos del Ejército participan en labores de limpieza, búsqueda y rescate de personas tras las inundaciones provocadas por la DANA, que comenzó a finales del octubre en el este de España, afectando zonas de las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana, siendo Valencia, capital de esta última, uno de los lugares con mayor devastación.

Según reportes oficiales del Centro de Integración de Datos, las inundaciones por la DANA han dejado 222 víctimas mortales, la gran mayoría de ellos en Valencia. También hay 32 casos de personas desaparecidas y varios cuerpos pendientes de identificar. Aunado a estas lamentables pérdidas, se ha reportado que muchas familias han perdido sus casas o han sufrido graves afectaciones en las mismas.

© Getty Images Imagen de la devastación causada por la DANA en Valencia.

El gran corazón de Johnny

El pasado 26 de septiembre, en medio de su participación en el Festival de Cine de San Sebastián, Johnny se caracterizó de su icónico personaje en Piratas del Caribe para visitar a los niños de la sala de Pediatría y Oncología en el Hospital Universitario Donostia de Osakidetza.

© Donostiako Ospitalea - Hospital Donostia Johnny Depp caracterizado como Jack Sparrow.

En la cuenta de Facebook del hospital se compartieron algunas fotos de la visita de Depp así como un sentido mensaje de agradecimiento. “Como el Capitán Jack Sparrow, el actor se ha acercado a los niños y niñas y se ha hecho fotos con todos y todas. Han compartido risas y anécdotas, y les ha ayudado a olvidar por unos minutos las dificultades que están atravesando en estos momentos”, se expresó en la cuenta.

“Ha sido un regalo que ha alegrado a los y las pacientes, a las familias, a los y las profesionales de enfermería, médicos y médicas y todo el personal que se encontraba trabajando en la planta en ese momento”, agrega la publicación. “Desde todo el personal del Hospital Universitario Donostia, nos gustaría trasmitirle un agradecimiento infinito a Johnny Depp por su tiempo, su apoyo y su energía, ha sido un soplo de aire fresco para toda la planta”, concluyó.