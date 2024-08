Jenna Ortega habla de los rumores de romance con Johnny Depp: ‘Quería que nos dejaran en paz’

Hace casi un año, cuando se encontraba en la cima del éxito por su serie Merlina, Jenna Ortega fue sorprendida por rumores que la vinculaban sentimentalmente con Johnny Depp. Estas versiones no tardaron en ser desmentidas, tanto por la actriz como por el equipo del actor. Ahora que se encuentra promocionando su nueva película, la joven intérprete ha recordado aquellas descabelladas especulaciones que no tenían nada que ver con la realidad.

© Getty Images El año pasado Jenna Ortega fue blanco de rumores sobre su vida amorosa.

La actriz de 21 años, quien está por estrenar Beetlejuice 2, concedió una entrevista a BuzzFeed en la que fue cuestionada sobre el rumor más loco que había escuchado sobre ella. Inevitablemente recordó las versiones que sugerían que tenía un romance con Depp.

“Probablemente el de que estaba en una relación seria con Johnny Depp”, confesó. “Quería que todos nos dejaran en paz”, expresó. “Para mí es una locura, nunca hablé de eso, nunca dije nada de eso. Los artículos realmente inventan sus propias citas, pero pensé que eso era bastante gracioso”, comentó.

© Getty Images Johnny Depp desmintió, a través de sus representantes, tener una relación con Jenna Ortega.

La actriz contó que incluso un compañero en un set de grabación de Death of a Unicorn le preguntó por su supuesta relación con la estrella de Pirates of the Caribbean. “Me pareció muy gracioso. Estaba en el set con Richard E. Grant, y se acercó a decirme: ‘Oh, entonces tú y Johnny...’, y me reí porque ni siquiera conozco a esa persona”, contó.

Los rumores de la supuesta relación amorosa entre Ortega y Depp surgieron en septiembre de 2023 a raíz de un post de DeuxMoi, una famosa cuenta sobre celebridades, en el que se les vinculaba. También se creía que el acercamiento entre ambos podía haber derivado de su trabajo en Beetlejuice 2, pero después se confirmó que Johnny no era parte del elenco.

© Getty Images Jenna dijo que le resultó gracioso que se le vinculara con alguien que ni siquiera conocía.

En aquel momento la actriz emitió un breve comunicado en el que desmintió tales versiones. “Esto es tan ridículo, que ni siquiera me puedo reír. No conozco a Johnny Depp ni he trabajado con él en mi vida. Por favor, dejen de difundir mentiras y déjenme en paz”, expresó.

¿Cuál fue la reacción de Johnny Depp?

Tras el revuelo que causaron los informes sobre su falso romance con Jenn, Depp se pronunció a través de sus representantes y confirmó las aclaraciones de la actriz. “El señor Depp no tiene relación alguna con la señorita Ortega, ni profesional ni personal. No la conoce y nunca ha hablado con ella”, expresaron en un comunicado.

“No se ha involucrado en ningún proyecto con ella, ni pretende estarlo. Le horrorizan estos rumores maliciosos y sin fundamento que intentan dañar su reputación y su carrera”, agregó. Estas palabras tranquilizaron a muchos fans que se habían alarmado por el supuesto romance, ya que entre ellos hay una diferencia de 40 años de edad.