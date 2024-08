Angelina Jolie y Jenna Ortega entre las mejor vestidas en su llegada al Festival de Venecia 2024

Después del gran éxito que tuvo el Festival de Cannes hace unos meses con la participación de celebridades y personalidades renombradas del mundo del cine, hoy es el turno de otro de los grandes eventos para los cinéfilos de todo el mundo. Se trata del Festival de Venecia, el cual está a punto de inaugurar su edición de este año. A partir de este miércoles comenzarán a proyectarse las cintas que estarán compitiendo por el León de Oro; el cual será entregado el 7 de septiembre.

Durante esta edición, estaremos viendo cintas próximas a estrenarse y que se han convertido en algunas de las más esperadas por el amante del cine. Para iniciar, tendremos a “Beetlejuice” de Tim Burton quien está pronto a lanzar esta cinta en salas de cine. También contaremos con la presencia de todo el crew de la segunda entrega del “Joker”, protagonizada por Joaquin Phoenix y Lady Gaga. Adicional a estos proyectos, otros actores y actrices como Juliane Moore, Brad Pitt o George Clooney serán parte de este gran festival.

La presencia de las grandes celebridades no se ha hecho esperar pues hace tan solo unas horas pudimos comenzar a ver la llegada de algunas de las personalidades más esperadas. Y, como sucede en cada evento de este calibre, los fashion looks no se hicieron esperar para darnos un pequeño spoiler de todo lo que se avecina una vez que se de inicio oficial a las proyecciones.

Los mejores vestidos de los primeros días del Festival de Venecia

Una de las principales celebridades que nos sorprendió con su llegada al festival fue Angelina Jolie, quien lo hizo con un atuendo que gritaba “very demure” por todos lados. Si bien la actriz nos ha sorprendido en otros momentos llevando looks que salen de la zona de confort, en esta ocasión parece que prefirió inclinarse por algo mucho más discreto. Para la ocasión, pudimos ver a la actriz llegando al venue del festival con una gabardina color beige como protagonista de todo el look. La actriz complementó esta pieza, estrella del otoño, con una maxifalda negra y unas botas de piel.

Jolie, quien en unos días estará posando para presentar su próxima cinta “María”, complementó su atuendo con una gafas en color negro mientras mostró su cabellera suelta.

Otra de las más esperadas fue Jenna Ortega quien estará presentando “Beetlejuice”. Si bien los últimos looks de la actriz se han inspirado en el “method dressing”, para su llegada a Italia optó por algo un poco más colorido. La joven mantuvo el patrón blanco y negro de su película a través de un blazer que combinó con un top rojo y unas bermudas color beige. Por último, cerró el look con unos loafers color vino y una bolsa XL; tendencia única de la temporada.

© Jacopo Raule Jenna Ortega

Su director, Tim Burton, también tuvo una aparición única junto a su pareja, Monica Bellucci; luciendo atuendos impecables y elegantes. La pareja sí que adaptó el method dressing pues Burton decidió llevar un traje en color negro complementado por un sombrero, muy al estilo detective. Por otro lado, Bellucci optó por un traje en color blanco.

© Jacopo Raule Tim Burton & Monica Bellucci

La pareja de Burton no fue la única en inclinarse por portar esta tendencia del full white pues la actriz italiana Sveva Alviti también se dejó conquistar por este estilo único. La modelo y actriz portó un traje, ligeramente oversize, de solapa cruzada. También se sumó a la tendencia shirtless al llevar únicamente el traje. Dicha pieza fue complementada con un bolso y unas sandalias del mismo tono.

© Alessandra Benedetti - Corbis Sveva Alviti

Por último, la modelo israelí Moran Atias también sorprendió al tomarse muy en serio la tarea de conseguir un look con guiños mediterráneos. La celebridad lució un mini vestido con estampado en color amarillo y blanco que complementó con una mascada del mismo estilo de print. Sin duda todo en su look nos recordó por qué amamos la moda italiana.