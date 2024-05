Selena Gomez conquista la alfombra roja de Cannes 2024

El festival de Cannes se ha convertido, año con año, en la oportunidad perfecta para que las grandes celebridades del cine nos deslumbren con sus más recientes proyectos y con atuendos ideales para una ocasión tan especial. Es así como actores y actrices de gran renombre se reúnen para celebrar lo mejor del séptimo arte y de todos los creativos detrás de algunos de los proyectos cinematográficos más importantes y esperados del año.

Esta año han sido muchas las personalidad que han desfilado en las alfombras rojas, conferencias de prensa y premieres de películas como “Furiosa”, “The Substance” o “Rumours”. Una de las celebridades que más causó sensación durante el fin de semana fue nada más y nada menos que Selena Gomez; quien acudió junto a al elenco de “Emilia Pérez”; la nueva cinta que promete convertirse en una de las posibles ganadoras de la Palma de Oro.

Estos han sido los looks de Selena Gomez para Cannes 2024

La llegada de Gomez a uno de los festivales con mayor prestigio a nivel mundial, estuvo acompañada de una serie de looks que nos robaron el aliento por su elegancia y feminidad. El aire francés y la sofisticación europea estuvieron presentes en cada uno de los atuendos elegidos por la protagonista de “Only Murders in the Building”. La mente maestra detrás de esta curada selección fue la estilista Erin Walsh, quien ha sido la responsable de los últimos looks de Anne Hathaway.

Todo blanco

Para dar por iniciada la aventura en Cannes, Selena optó por sumarse a la tendencia del look monocromático en blanco, el cual hemos visto mucho en la última temporada. Lo mejor de esta selección es que el blanco siempre se verá perfecto para un evento de día sin perder la elegancia. La cantante llegó con un vestido con botones dorados de la marca Self-Portrait que combinó con unos tacones puntiaguidos con detalles negros de Roger Vivier. Su bolso, de Aspinal of London, se mantuvo petit y blanco para combinar perfectamente con unas gafas de sol.

Feminidad francesa

Por la noche, la joven actriz decidió llevar un vestido Oscar De la Renta en color azul marino con un escote con olanes negros que dejaron al descubiertos sus hombros. Para mantener esa esencia elevada, Gomez portó anillos brillantes de Messika que lucieron majestuosamente con su atuendo. Su cabello se mantuvo suelto con voluminosas ondas y un color rojo vibrante en los labios.

En color rojo

No cabe duda que el rojo es uno de los colores favoritos de la temporada. No solo es un tono perfecto para destacar sino que, en el caso de Selena, hace resaltar su envidiable melena. Para el festival de Cannes, la joven actriz llevó dos atuendos diferentes en este color. El primero fue un vestido de la firma Balmain con un corsé rojo vibrante y una falda floreada en rojo y blanco. Los tacones fueron de Aquazzura y la joyería de ORLOV. Para este look, la actriz llevó su cabello en una voluminosa coleta de caballo.

El segundo atuendo rojo fue, sin duda, uno de nuestros favoritos. Para el photocall de “Emilia Pérez”, Selena llevó un vestido rojo con detalles en flores 3D, hecho a la medida por Giambattista Valli. Resaltaron los aretes y anillos en color plata de Messika y los clásicos tacones rojos de Christian Louboutin.

El look final

Selena Gomez dejó lo mejor para el final. Para la premiere de su nueva cinta, la joven portó un vestido elegante de Yves Saint Laurent compuesto por un escote asimétrico en color blanco seguido por un vestido escultural negro. El protagonista del look fue el voluminoso collar de diamantes de la firma Bulgari que combinó con aretes cascada a juego.