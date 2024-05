Primero Anne Hathaway, ahora Sharon Fonseca: así se lleva el ‘quiet luxury’ en blanco

Hay algo encantador, seductor y femenino del color blanco en nuestros looks. No importa cuál sea la ocasión, el dress code o el momento del día, vestir un full look monocromático en color blanco siempre va a garantizar un acabado elegante. Las celebridades amantes del “quiet luxury” han encontrado en el color blanco la guía infalible para conseguir el atuendo perfecto. No importa si es un evento formal por la noche o un brunch coqueto durante el día; todos deberíamos descubrir el poder que tiene el color blanco en nuestro guardarropa.

Hace unos días fue Anne Hathaway quien puso en el radar esta tendencia como una de las posibles favoritas de la temporada. La actriz vistió un conjunto estilo tweed en color blanco de Le Patou para su gira promocional de “The Idea of You”. Verlo en Anne Hathawy parecía una casualidad pero, ahora, Sharon Fonseca nos ha confirmado que el blanco con blanco está más top que nunca.

Sharon Fonseca deslumbra en un look blanco

La influencer venezolana es una de nuestras “it girls” latinas favoritas del momento. No solo nos ha inspirado, en más de una ocasión, con sus consejos para un estilo de vida lleno de amor propio y bienestar, sino que también es un referente cuando de moda se trata. La hemos visto llevar las mismas prendas que Hailey Bieber como el icónico blazer ancho color negro que nos encanta así como ser precursora de muchas otras tendencias. En esta ocasión, nos sorprendió con un atuendo perfecto para una mañana primaveral por las calles de Miami.

“Miami en mayo con todas las vibras de verano. Blancos y flores”, fue lo que la joven escribió en sus redes sociales para presumir su icónico y elegante atuendo. Para un brunch por la mañana, Sharon deslumbró con un vestido que mezcló elegancia y estilo boho en una sola prenda. Se trató de un vestido blanco asimétrico, de una sola manga, que caía elegantemente hasta el nivel de la cadera donde se desprendía en ligeras barbas que dieron ese toque bohemio. En la parte lateral del vestido destacó un toque de flor blanca con pedrería. Para los zapatos, Sharon eligió unas sandalias descubiertas en color blanco con tacón para ir a juego con su atuendo. El único pop de color fue su pequeño bolso de strap corto en color rosa.

Esta no es la única ocasión que Sharon nos sorprende con un look completamente blanco pues hace unos días también compartió con sus seguidores un outfit similar. La joven eligió una maxi falda en color blanco que combinó con una t-shirt básica fajada. Integró un delgado cinturón y un bolso pequeño en color blanco. Los zapatos se mantuvieron clásicos al integrar unas zapatillas beige de Chanel. “Blanco con blanco, por siempre mi look favorito”, compartió Fonseca en sus redes sociales.