Vadhir Derbez hace frente a las especulaciones y comparte por qué no estuvo en el nacimiento de Tessa

Uno de los grandes acontecimientos en la familia Derbez fue sin duda el reciente nacimiento de Tessa, la hija de José Eduardo con Paola Dalay. Ese instante tan esperado sirvió también para que los padres de joven actor, Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, se reencontraran después de varios años de haberse separado, ahora orgullosos de su faceta como abuelos. En las fotos del momento se percibe a los integrantes de ambos clanes felices y motivados al dar la bienvenida a la nueva integrante. Sin embargo, el gran ausente fue Vadhir, hermano del actor, un detalle que dio pie a las especulaciones.

© @vadhird Vadhir y José Eduardo mantienen una cercana relación de hermanos.

¿Vadhir tiene mala relación con José Eduardo?

Durante un reciente encuentro con los medios de comunicación, Vadhir fue cuestionado sobre si ausencia en el hospital el día en que Tessa nació se debió a diferencias con su hermano, pregunta a la que respondió para dejar claro que nada de lo que se dice es cierto. “Nos llevamos muy bien, lo hemos dicho siempre, entre hermanos no nos hemos peleado nunca. No sé por qué, pero nunca hemos tenido como una riña así…”, expresó declaraciones retomadas por el programa televisivo De Primera Mano. En ese espacio, también explicó la razón por la cual no pudo asistir ese día a la importante cita. “Fue por eso, fue por chamba, y yo feliz de seguir viendo a la pequeña, a Tessa…”, dijo.

Para despejar cualquier duda, Vadhir dejó claro que, contrario a lo que se pudiera decir, ya conoce a su sobrina, incluso aseguró tener su foto con la bebé. “Sí (ya la conozco), como no he subido una foto neta ya no me da la cabeza para todas las cosas que estoy haciendo, pero ya tengo mi foto con Tessa desde hace como un mes y medio y no la he subido. Obviamente soy el tío más orgulloso y feliz…”, expresó sonriente ante las cámaras, orgulloso del gran momento que vive su familia.

© @vadhird Vadhir dejó claro que nunca ha discutido con sus hermanos

¿A quién se parece Tessa?

Vadhir ahondó en sus declaraciones para dar más detalles de su sobrina. De hecho, no dudó en responder cuando un comunicador le preguntó a quién se parece su sobrina, la caul cumplió dos meses de nacida el 30 de agosto pasado. “Cada video que mandan y cada foto que veo se parece a alguien diferente, entonces sí tiene genes Ruffo también muy fuertes, pero también el Derbez está. Tiene la barba partida, entonces habrá que ver después con la edad. Yo creo que va a pasar por etapas en donde se va a ir pareciendo a veces a mi hermana, a veces a mí, a mi papá, a Victoria…”, afirmó el también cantante.

© @jose_eduardo92 José Eduardo Derbez y Paola con su familia el día en que nació Tessa.

Tessa lo ha hecho pensar en la paternidad

El nacimiento de su sobrina ha sido un acontecimiento que sin duda ha conmovido a Vadhir, tanto así que ha reflexionado sobre el tema de la paternidad. Sin embargo, tiene muy claro que debe esperar a que las circunstancias y el momento se presenten para que eso sea posible. “La verdad es que sí me antoja en algún momento, pero primero encontrar pareja estable, que todo esté bien. Creo que para mí es una cosa súper importante que, si vas a tener un hijo, tener una mamá que sea como tú equipo, luchona y que en el peor de los casos, si la cosa se va al carajo, sepa que tienes una mujer que va a cuidar a tu hijo…”, reveló.