¡Ella es Tessa! La hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay [EXCLUSIVA]

¿Qué fue lo primero que pensaron al ver a su hija?

JE: Cuando la vi nacer, pensé: “Está hermosa”. Y no sabía si era porque los papás vemos a nuestros hijos perfectos, pero todos en el quirófano me lo confirmaron. Después de limpiarla, me la dieron, la cargué y empecé a caminar nervioso y llorando para acercársela a Paola.

P: No me la creía. Me acuerdo de que me dijeron: ¡Ya nació! La oí llorar, pero todavía no entendía que ya estaba aquí.