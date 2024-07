José Eduardo Derbez habla del angustiante momento que vivió durante el nacimiento de Tessa

La semana pasada, José Eduardo Derbez y Paola Dalay vivieron uno de los momentos más especiales de sus vidas, al haberle dado la bienvenida a su primera hija, la pequeña Tessa. Un evento que sin duda los tiene con el corazón repleto de alegría e ilusión, sentimientos que comparten con sus respectivas familias, quienes no dejan de celebrar el nacimiento de la nueva integrante. Sin embargo, no todo han sido momentos felices para el actor, pues según reveló en una entrevista reciente, vivió segundos de angustia durante el parto, pues llegó a creer que el parto se había complicado por alguna razón, algo que por fortuna no sucedió y que solo fue parte de los nervios de papá primerizo del joven Derbez.

© IG @paodalay_2203 José Eduardo y Paola se convirtieron en papás la semana pasada

Fue durante una charla que sostuvo con el programa De Primera Mano que el actor reveló cómo fue que vivió la llegada de su hija, un evento que sin duda no quería perderse, por lo que incluso decidió grabarlo. Sin embargo, al momento del nacimiento de Tessa hubo un detalle que lo alarmó por algunos segundos. “El primer llanto… cuando recién salió la bebé, pues no lloró cuando salió, entonces para mí fueron minutos que dije: ‘Qué pasó, qué pasó’… volteaba para todos lados y de repente lloró”, compartió el intérprete.

El actor reveló cómo fue el primer momento en el que pudo tener a Tessa entre sus brazos, un instante que vivió con el corazón lleno de emociones y con muchos nervios. “Se la llevó su pediatra a limpiarla, a destaparle todo y luego me la entregó; con mucho miedo la cargué, pero también con mucha emoción, mucha felicidad. Fue muy muy bonito”, detalló con ilusión.

© @paodalay_2203 Tessa, bebé de José Eduardo Derbez

En ese mismo sentido, José Eduardo habló de la linda etapa que atraviesa de la mano de Paola Dalay, tras la llegada de su primera hija, algo que viven con el corazón lleno de amor. “Llegó en un momento muy bonito de nuestra relación, estamos muy enamorados, muy contentos y creo que Tessa llegó a unir todo todavía más y a enseñarnos muchas cosas”, continuó.

Su divertido primer 'accidente' como papás

Ahora que José Eduardo Derbez y Paola Dalay se encuentran enfocados en su faceta de papás, han comenzado a llenar su historia de anécdotas muy especiales al lado de Tessa, pero también de otras muy divertidos. Y es que según reveló el actor, recientemente tuvieron su primer accidente como padres. “Estábamos Paola y yo cambiándole el pañal, ya había acabado yo de limpiar y de repente quiso hacer más, pero con mucha fuerza, y todo fue directo hacia Paola. La embarró completa. Fue muy chistoso porque la niña se empezó a reír y Paola estaba en shock, no sabía qué hacer”, contó.