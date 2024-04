‘Trend alert’: las celebridades más ‘stylish’ llevan gorra con pañuelo

Todos tenemos días donde a lo mejor nuestra melena no se acomoda, o simplemente no nos sentimos con ganas de peinarla. Para los hombres la solución parece sencilla: basta con incluir una gorra y ya están listos para salir a empezar su día. Bueno, como mujer, tú también puedes incorporar la gorra en tus looks y de una manera mucho más divertida.

Es cierto que las celebs están constantemente tratando de pasar desapercibidas, vivir bajo el ojo público debe de ser cansado, ya que todo el mundo (incluidos nosotros) estamos siempre pendientes de su más reciente look o tendencia de belleza.

Es por esto, que no nos sorprende que las celebs se decidan por incorporar la nueva tendencia viral de gorra con pañuelo en sus atuendos del día a día u on-the-go.

©@leahdarcymakeup



Hailey Bieber en el festival de Coachella.

¿De qué se trata esta tendencia?

Si bien primavera llego con días soleados y calurosos, las gorras son el mejor elemento para proteger el rostro del sol ya que crean sombra y evitan que la luz penetre directamente la piel.

En esta temporada, las personalidades más estilosas han elegido complementarla con pañoletas de diversos diseños y colores. El pañuelo es un accesorio sumamente versátil y (según el diseño que escojas) puede ser también muy femenino y chic.

Si quieres dar un efecto camaleónico, puedes agregar unas gafas de sol para darle ese giro incógnito e incluso irreconocible a tu aspecto. Funciona mucho para aquellos días en los que no quieres llamar la atención, y en caso de hacerlo, verse súper chic.

Celebridades con esta tendencia

Ya hemos dicho que son los accesorios los que pueden elevar nuestro outfit de diversas maneras. Y llevar una gorra sencilla con un pañuelo es el twist perfecto que necesitas en tu look este verano.

Vimos a Hailey Bieber llevar esta tendencia el primer fin de semana de Coachella cuando combinó una gorra roja con un pañuelo con animal print (que también está en tendencia esta temporada). ¿Acaso se puede ser más cool? Probablemente no.

©GettyImages



Dua Lipa fue captada en París con gorra y pañuelo con el que pasaba desapercbida.

Sin embargo, la esposa de Justin Bieber no es la única que ha incorporado esta tendencia en sus looks, Rihanna, nuestra gurú del estilo, también apuesta por elevar el aspecto de una gorra común y corriente con un pañuelo que envuelve también alrededor de su cuello. ¿Te animarías a probarlo?