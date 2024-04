Rihanna deslumbra con un ‘look’ neoyorquino durante fiesta en la capital inglesa

La cantante de Barbados, Rihanna, había optado por vivir una etapa alejada de los reflectores. Siempre trabajando en sus proyectos relacionados con la moda y sobre todo con su exitosa línea de belleza, la también actriz no había sido tan mediática como hasta hace unos meses, y es que después del nacimiento de su segundo bebé con A$AP Rocky, Riri ha regresado al ojo público asistiendo aeventos como este que se vivió la noche de ayer en Londres.

La cita fue para presentar lo nuevo de su exitosa colaboración Fenty x Puma, que lanzará con nuevos colores para esta primavera, pero lo realmente relevante de esta noche fue la llegada de esta empresaria que es un ícono para millones de personas alrededor del mundo gracias a su estilo creativo y arriesgado; para muestra, el look elegido para su noche por la capital inglesa.

Así fue el atuendo de Rihanna para una fiesta en Londres

Con una mezcla de tonalidades de color café y rindiendo tributo a las nuevos tenis de su colaboración en tonos tierra, Rihanna lució chic a su llegada a este evento en el que apostó por siluetas oversized.

Un total look de la próxima colección otoño-invierno de Peter Do fue su elección, la cual consistió en un amplio pantalón de lana y camisa a juego, sobre lo cual colocó un muy bien estructurado abrigo oversized, pero corto. El outfit completo estará disponible el próximo julio de acuerdo a información de la firma neoyorquina.

La estrella del R&B complementó con unos tenis de su colección con Puma y algunas piezas de joyería llevaron a otro nivel su aparición, la cual hizo portando unas enormes gafas firmadas por Tom Ford y una pequeña bolsa de Balmain.

La era rubia de Rihanna

Aunque no es la primera vez que podemos notar queRiri está disfrutando de su etapa de pelo rubio, este perfecto alisado con flequillo sí sorprendió en su paso por la fiesta, ya que fue un gran contraste para su atuendo monocromático.

El responsable de este nuevo color en la cabellera de la intérprete de “Umbrella” es el hair stylist Carlos Jamieson Jr. Y en una breve entrevista para Vogue, la también compositora mencionó que “puede ser que las rubias se diviertan más, pero no con el cabello. Tener el pelo rubio es muy estresante”, por lo que podríamos pensar que su blond era no tardará mucho en desaparecer, aunque no importaría, ya que lo más importante es que ella se ve radiante en este momento de su vida.