Adiós 'brat summer', hola 'demure fall': la nueva tendencia que se ha vuelto viral

“Very demure, very mindful”: la frase que ha inundado las redes sociales y el internet en los últimos días. Nuestros fashionistas de confianza no dejan de hablar de eso y por todos lados confirman que el demure fall es la nueva tendencia que promete arrasar con la llegada del otoño. Como un contraste a la estética del brat summer, que nació con el reciente álbum de Charli XCX, y que proponía un estilo rebelde, disruptivo y excéntrico, el término “demure” llegó para demostrar el otro lado de la moneda y que hoy, ha alcanzado al mundo de la moda.

Para entender esta nueva tendencia, primero hay que regresar a los orígenes del término “demure”, el cual nació en TikTok gracias a una usuaria experta en maquillaje. Jools Lebron compartió un video hablando de este término y explicando que éste hace referencia a un estilo de vida modesto, consciente y discreto. En pocas palabras, la estética demure busca regresar al minimalismo y al quiet luxury. Más allá de ser una tendencia para ropa y estilo, el demure fall también propone un cambio en el estilo de vida donde todas las actividades sean realizadas con mucha más consciencia; implementando el mindfulness.

El otoño está próximo a llegar y muy pronto será inminente el cambio de clima y de guardarropa. Por eso, es el mejor momento para considerar el demure fall como la opción perfecta para ti.

Cómo incluir el demure fall en tu armario

El blanco, tu mejor amigo

© Demure Fall Demure Fall

Si hay un color que encapsule a la perfección a la discreción es el color blanco. No sólo es un tono que transmite paz y calma sino que te ayuda a destacar pero sin lucir extravagante. Prueba con un look full white con prendas sastre para darle esa esencia impecable y limpia a todo tu outfit. ¿Quieres triunfar sin importar la ocasión o el código de vestimenta? Lleva un traje completo en ese color. ¡No te arrepentirás!

Abrigos clásicos

© Demure Fall Demure Fall

¿Hay algo más elegante y pulcro que llevar un maxi abrigo? Esta pieza no sólo se vuelve un esencial de armario con la llegada del otoño, sino que garantiza elevar cualquier look sin importar si es sofisticado o lleno de básicos informales. Integra un abrigo en color café, negro o gris a tu armario para poder jugar y explorar con diferentes combinaciones. Si vas a invertir en tu primer abrigo, busca uno de lana y de buena calidad para que te dure por muchos años.

Básicos y más básicos

Demure Fall

No hay nada más demure que los básicos. Sí, esas piezas que normalmente dejamos como complementos para atuendos extravagantes hoy pueden ser la estrella completa del outfit. ¿Lo mejor del estilo demure? Que no es necesario hacer un esfuerzo excesivo o tomar mucho tiempo en armar un look. Basta con que combines unos jeans con una camisa y la eleves con un bolso y unos zapatos elegantes.

Tejidos demure

Demure Fall

Las prendas sastre no son la única opción que tienes al armar un look demure. Existen muchos otros tejidos que pueden ser tus aliados para crear un outfit mucho más discreto. Prueba con piezas de punto si lo que buscas es estar más abrigado o, si prefieres telas más frescas, no tengas miedo de incorporar lino, siempre y cuando sea en colores neutros.