Así es como puedes conseguir el 'makeup look' de Charli XCX para un 'Brat Summer'

Charli XCX se ha declarado la reina del verano 2024, con el lanzamiento de su álbum “Brat”, no solo se popularizó el color verde, sino todo el concepto alrededor del álbum. La cantante hizo toda una campaña alrededor de su lanzamiento musical en el que establece que esta es la temporada ideal para sacar los looks más grungy, salir de fiesta y pasarla bien.

Se trata de todo un movimiento que parece ser lo contrario al “barbiecore” que fue tan popular el año pasado. Cambiamos los tonos rosas por negro y toda una escala de grises. El ‘clean’ y súper ‘girly’ makeup por uno más tipo smokey (ahumado) y más “rudo”.

Si hablamos de vestimenta, las prendas con encaje son un sí, e incluso mejor si tienen roturas, parches o imperfecciones. Es por eso que la ropa vintage o de segunda mano se adapta perfecto con esta tendencia. Vestidos negros y combat boots son perfectas para seguir esta línea grungy.

Qué es el "Brat Summer"

La nueva tendencia viral del "Brat summer" se trata de todo aquello que es imperfecto, es decir, la definición de la mañana siguiente después de salir de fiesta. Hace referencia a una actitud despreocupada, divertida y sin complejos que se ha vuelto viral entre los millenials.

Seguramente has visto la coreografía de “Apple” por todo Tiktok, la cual se hizo viral después de que la cantante subiera un video bailando junto a Troye Sivan. Tan sólo unos días después fue que Charli lanzó el remix de su canción “Guess” pero esta vez con la participación de Billie Eillish.

Un ‘look’ completamente ‘brat’

Era característico de Charli XCX llevar un delineado grueso en un negro intenso, el cual fue su makeup insignia por mucho tiempo, sumado a su cabello estilizado tipo sleek. Sin embargo, con el paso de los años y su regreso a la escena musical, este ha ido evolucionando hasta el look que lleva hoy en día y que tanto define la estética “brat”.

La cantante ha apostado en llevar como su nueva imagen una melena larga a la cintura en tono negro azabache y su maquillaje ha evolucionado de un delineado grueso y bien definido, a un smokey más sutil pero que sigue dando un efecto lifting a la mirada.

Cómo conseguir el maquillaje 'brat' de Charli XCX

Recordemos que lo de hoy, ya no es el makeup excesivo, ni siquiera si hablamos de un smokey eye. Charli XCX logra su icónico brat look combinando dos estilos de maquillaje; un french girl makeup con un giro grunge y un foxy eye con lo que logra dar un efecto sexy que resalta los ojos.

Para los ojos:

Lo primero que tienes que hacer es delinear la línea de agua y de pestañas de los ojos (es importante hacerlo con un delineador de lápiz o crayola y no de tinta), no te preocupes si no queda perfecto ya que vamos a difuminar y disminuir la intensidad de este con ayuda de los dedos y un buen desmaquillante.

Charlie XCX lleva el 'Brat Look' perfecto

Con la yema de tu dedo anular jala la esquina del delineado hacia arriba y después aplica en un cotonete desmaquillante bifásico. Pásalo por la parte inferior del ojo y hasta la esquina después de la pestaña para evitar que se haga tipo ojera. Toma una sombra en tono taupe (café grisáceo) y con una brocha suelta aplícala en el párpado móvil, esto le dará profundidad a tu ojo. Enchina y aplica máscara de pestañas.

Para el resto de la cara:

En cuanto a la piel, se trata de algo muy natural, aplica tu base y olvídate de aplicar mucho rubor o bronzer, por el contrario, aplícalo en tonos muy claros y en poca cantidad. De hecho, la idea es que el look en general quede un poco pálido. Delinea los labios con un café claro y aplica gloss sin color encima. Con estos detalles, estarás lista para salir de fiesta con un ‘brat look’.