Jenna Ortega y Johnny Depp aclaran rumores de romance

Desde hace unos días, los rumores sobre una relación amorosa entre dos de los actores más reconocidos de Hollywood empezaron a correr. Todo surgió en una publicación en las redes sociales, en donde daban a entender que Jenna Ortega y Johnny Depp están saliendo en un plan más allá de la amistad. Al mismo tiempo, las supuestas pistas que descubrían su relación sugerían que podrían estar trabajando en un proyecto juntos, el cual podría ser Beetlejuice 2. Sin embargo, la situación no le pareció nada apropiado a ninguna de las dos estrellas que aclararon lo que sucede exactamente.

La protagonista de Merlina recurrió a sus redes sociales para emitir un breve comunicado: “Esto es tan ridículo, que ni siquiera me puedo reír”, escribió Jenna, de 20 años. “No conozco a Johnny Depp ni he trabajado con él en mi vida. Por favor, dejen de difundir mentiras y déjenme en paz”, agregó tajante para deslindar su nombre del de Depp.

Por su parte, Johnny Depp no se quedó callado, y con un comunicado emitido a través de sus representantes, se sumó a las aclaraciones de Jenna. “El señor Depp no tiene relación alguna con la señorita Ortega, ni profesional ni personal. No la conoce y nunca ha hablado con ella”, expresan.

Y añade: “No se ha involucrado en ningún proyecto con ella, ni pretende estarlo. Le horrorizan estos rumores maliciosos y sin fundamento que intentan dañar su reputación y su carrera”.

Johnny, al mismo tiempo que cuida de su imagen pública, deja fuera de rumores a Jenna. Y es que hubo quienes se alarmaron al escuchar de la posible relación ya que entre ellos hay una diferencia de 40 años de edad.

Johnny Depp no estará en Beetlejuice 2

Además de desmentir la supuesta relación amorosa que se dice hay entre ellos, el comunicado de Depp despeja las dudas de sus fans, quienes pensaban que podría ser parte del elenco de Beetlejuice 2, cinta en la que Jenna tiene el papel protagónico como hija de Lydia Deetz, interpretada por Winona Ryder en la primera entrega en 1988.

La cinta de Tim Burton se encuentra en producción, y por la buena relación entre el director y Depp, varios imaginaron que el actor estaría frente a las cámaras con uno de los característicos personajes de Burton que Johnny sabe bien cómo interpretar. Sin embargo, dadas las declaraciones de que no ha trabajado con Jenna ni pretende hacerlo, confirman que no es parte de una de las secuelas más esperadas del próximo año.