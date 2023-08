Camille Vasquez comparte su opinión sobre la nueva serie de Netflix ‘Deep vs. Heard’

La serie documental de Netflix recientemente lanzada Depp vs. Heard transporta a la audiencia al juicio por difamación entre Johnny Depp y su ex esposa, Amber Heard, el cual se dio en 2022. A lo largo de tres episodios, el programa profundiza en la influencia de las redes sociales en el juicio y cómo las personas que no están directamente involucradas en el caso, se beneficiaron económicamente.

Zuri Hall de Access Hollywood entrevistó a Camille Vasquez, miembro del equipo legal de Depp, un año después de la batalla legal. Durante la entrevista, la abogada compartió su perspectiva sobre la docuserie y brindó información sobre algunos de los momentos más destacados del juicio.

©GettyImages



Camille Vasquez y Johnny Depp

“No teníamos idea; afuera se estaba gestando esta tormenta mediática, social”, dijo la abogada de origen latino en referencia a las miles de millones de reacciones de este impactante caso. Según Camille, ver el documental fue fascinante “ver la forma en que Emma (Cooper) armó esa docuserie... Lo encontré realmente interesante”.

“Ella utilizó el testimonio de la corte de una manera que contó un relato realmente convincente y veraz de lo que sucedió dentro de esas cuatro paredes en Virginia”, agregó Vásquez, refiriéndose al juicio de seis semanas que, por decisión unánime del jurado, favoreció a Johnny Depp.

El comienzo de Depp vs. Heard

El juicio por difamación comenzó en 2018, luego de que Heard escribiera un artículo de opinión para The Washington Post en el que reveló que había sido víctima de violencia doméstica. Si bien Depp no fue nombrado en el artículo, los eventos que describió coincidieron con su matrimonio con Depp en 2015 y su divorcio en 2016.

En 2020, Depp y Heard estuvieron involucrados en otro caso legal por difamación en Reino Unido. La disputa surgió cuando Depp demandó al editor de The Sun por un artículo en el tabloide. El caso finalmente terminó con una victoria para Heard.

©GettyImages



Aber Heard

Sin embargo, nadie podría haber predicho los eventos que se desarrollaron en 2022, cuando Depp presentó una demanda por difamación de $50 millones contra Heard. En respuesta, Heard contrademandó, buscando $100 millones en daños de Depp.

A partir del 11 de abril de 2022, el juicio se desarrolló en Fairfax, Virginia

En un movimiento inusual, el estado de Virginia y el juez presidente permitieron que las cámaras ingresaran a la sala del tribunal, dando a los espectadores un asiento de primera fila para el juicio. Sin embargo, esta decisión tuvo una consecuencia no deseada: el juicio se convirtió en una sensación en las redes, con un interés creciente a medida que avanzaba.

El drama que se desarrolló en la corte captó la atención del público y generó intensas discusiones en línea. Las personas de ambos lados del caso compartieron sus opiniones, creando una ‘tormenta’ digital de debate y controversia.

“Mientras estuvimos allí haciendo nuestro trabajo, realmente no entendíamos el impacto que estaba teniendo este caso en las redes sociales de todo el mundo. Hacia el final comenzamos a recibir mensajes o personas que nos enviaban cosas, pero realmente, en su mayor parte, no teníamos idea”, aseguró Vasquez.

Camille Vasquez se convirtió en la reina del contrainterrogatorio

“Poder confrontarla con sus propias palabras fue muy importante para el Sr. Depp y nuestra estrategia general”, dijo Vasquez, refiriéndose al momento crucial en el que reveló que Amber, al momento del juicio, no había donado los 7 millones que se había comprometido a donar a dos organizaciones benéficas.

En resumen, la serie documental de Netflix titulada “Depp v. Heard” presenta las complejidades del juicio por difamación al combinar los procedimientos legales con la influencia de las redes sociales. Alienta a los espectadores a examinar cómo el frenesí en línea puede cruzarse con la búsqueda de justicia en la sociedad actual.