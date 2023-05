Amber Heard se muda a Madrid con su hija tras el polémico juicio contra Johnny Depp

En junio del año pasado se dio por terminado uno de los juicios más mediáticos de Hollywood y fue el protagonizado por Johnny Depp y Amber Heard. El jurado falló a favor del actor y aunque le impuso a su exmujer pagarle una millonaria suma, al final llegaron a un acuerdo en diciembre para reducir el monto. Desde entonces, poco se había sabido de la actriz, pues prefirió alejarse de los reflectores que la siguieron por meses. Pero ahora, en medio de esta ausencia, se ha dado a conocer que la estrella de Aquaman podría haberse mudado ya a España.

El mediático juicio entre Amber Heard y Johnny Depp concluyó en junio de 2022

El diario británico DailyMail ha reportado que la actriz de 37 años supuestamente se encuentra ya instalada en tierras españolas, concretamente en Madrid, junto a su hija Oonagh Paige, de dos años.

“Ella es bilingüe y habla perfectamente español. Está feliz allí criando a su hija lejos de todo el ruido”, ha señalado el diario citando a una amiga de Amber. “No creo que tenga prisa por volver al trabajo o a Hollywood, pero probablemente volverá cuando sea el momento adecuado para el proyecto adecuado”, explicaba.

Al parecer la actriz está enfocada en la crianza de su hija

La actriz no ha participado en un nuevo proyecto desde que grabó en 2021 la película Aquaman and the Lost Kingdom (la cual se estrenará el 20 de diciembre de este año) y el thriller In The Fire, la primavera pasada.

Ha dado vuelta a la página

A finales de julio de 2022, casi dos meses después de que concluyera su juicio contra Depp, se dio a conocer que Heard había vendido su casa en Yucca Valley, California, por poco más de un millón de dólares, casi el doble de lo que había pagado por ella años atrás.

Amber disfrutó en tierras españoñas en septiembre y octubre

Desde entonces, la intérprete de Mera (DC Extended Universe) había pasado ya mucho tiempo en España. En octubre, Amber fue fotografiada mientras disfrutaba de las playas de Palma de Mallorca en compañía de su amiga, la escritora Eve Barlow.

Pero ahora, todo apunta a que la ex de Johnny Depp ha decidido instalarse de forma permanente a las afueras de Madrid, donde al parecer podría haber hallado la paz y tranquilidad que no tuvo el año pasado debido a su comentado juicio.

