Amber Heard quiere repetir el juicio contra Johnny Depp

Parece que el conflicto entre Johnny Depp y Amber Heard podría tener una segunda parte en los juzgados, o por lo menos eso es lo que busca la defensa de la actriz. Su abogado estaría solicitando a un juez que rechace el veredicto de la jueza de pagar una suma de más de 10.3 millones de dólares a su exesposo, y es su lugar repetir el juicio. Al parecer, encontraron evidencia de que hubo un jurado falso, además de que no hubo pruebas suficientes para fallar a favor de Depp.

Al parecer, el jurado número 15 del juicio que tanto vimos en las redes sociales, era falso, según los defensores de Amber. Y es que descubrieron que su fecha de nacimiento era en 1970, y no en 1945 como se había dicho, por lo que su identificación no habría sido analizada correctamente y no cumpliría con los requisitos para ser jurado.

Entre otros detalles que sitios como TMZ enlista, también figura que o hubo evidencia suficiente para demostrar que Amber haya afectado la carrera de su exesposo. Para ello retomaron el texto que la actriz publicó en 2018 en The Whashington Post, en el que vuelven a señalar que ella jamás mencionó su nombre cuando habló de la violencia doméstica que había vivido.

Por último, el equipo legal de Heard expresa que los 10.3 millones de dólares que deberá pagar a Depp como compensación por daños y perjuicios, es excesiva e indefendible. Y es justo esa razón por la que la actriz de Aquaman no ha podido cubrir el pago, una cantidad menor a los 15 millones de dólares que se acordaron por la juez hace poco más de un mes, cuando concluyó el juicio más famoso de esta década.

Johhny Depp y Amber Heard, después del juicio

Luego del fallo del jurado que pondría fin al juicio de seis semanas, Johnny Depp se dedicó por completo a tocar con su banda Hollywood Vampires. Con un nuevo look y feliz por el resultado final, el actor también inició el rodaje de una nueva cinta en París, en la que podríamos verlo como el rey Louis XV.

Amber, por su parte, además de continuar en junta con sus abogados para apelar el juicio, podría estar planeando escribir un libro sobre lo que vivió como esposa de Depp. En él también incluiría todo lo que pasó durante el juicio y otros detalles que no llegó a mencionar en la Corte. Amber, además, aseguró que por ahora se enfocará a su papel más importante: ser mamá, y dedicará la mayor parte de su tiempo a su hija de un año, Oonagh Paige.

