Johnny Depp regresa al cine y no como el capitán Jack Sparrow

Con el fallo a su favor en el juicio contra Amber Heard, Johnny Depp no sólo se siente más tranquilo y liberado de una acusación falsa de ser una persona violenta. Su popularidad creció y a la par los proyectos en el cine, una situación muy diferente a la que vivió hace seis años, cuando todo esto comenzó. Ahora, el histrión está listo para seguir haciendo historia en el cine con sus legendarios personajes, y pronto veremos su regreso al cine con una nueva producción. Y no, no es como el Capitán Jack Sparrow.

Luego de una exitosa gira con su grupo Hollywood Vampires, Depp hizo sus maletas para ir a Francia en donde estaría grabando Jeanne du Barry. ¿Su personaje? El rey Louis XV.

Se dice que esta película no irá a la pantalla grande, sino que será hecha específicamente para plataformas de streaming. Un título que podría estar disponible en Hulu y que, por sus fechas de filmación, aún es complicado decir cuándo la podríamos ver lista.

Este es un gran paso en el triunfo de Johnny Depp, quien había perdido contratos millonarios con varias casas productoras a raíz de la mala fama que adquirió cuando Amber Heard lo acusó de haberla golpeado en el poco tiempo que duraron casados. Harto de la situación y dispuesto a limpiar su nombre, el histrión de 59 años puso una demanda en contra de su ex, la cual llegó a la Corte de Virginia, y que fue televisada al mundo entero hace apenas un par de meses.

El resto es historia. El juicio se convirtió en el más sonado de la última década y pudimos ver cómo Johnny ganaba gracias a su excelente grupo de abogados -entre ellos Camille Vasquez-, así como testigos, incluyendo a Kate Moss, que aseguran que Depp es una persona amable y que no sería capaz de tratar mal a su pareja.

¿Volverá a Pirates of the Caribbean?

En días recientes también se rumoraba sobre un millonario contrato que Disney le ofreció a Johnny para volver a interpretar al Capitán Jack Sparrow en la famosa saga de Pirates of the Caribbean. Pero el mismo Johnny desmintió la supuesta negociación, además de que no está nada contento con cómo fue tratado por Disney cuando lo acusaron de violencia doméstica y él aseguraba que todo era falso.