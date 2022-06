Para ese entonces, la actriz trabajaba en el rodaje de La Casa de los Espíritus y comprendió algunas cosas: “Recuerdo que estaba interpretando a este personaje que termina siendo torturado en una prisión chilena. Miraba los moratones y cortes falsos en mi cara y luchaba por verme a mí misma como una niña. Recuerdo mirarme a mí misma y decir: ‘Esto es lo que me estoy haciendo por dentro’. No me estaba cuidando”.